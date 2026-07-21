Хрустке тако з фетою, шпинатом та яйцем: ідеальний сніданок за 15 хвилин

Шукаєте ідею для швидкого, але поживного сніданку, який урізноманітнить щоденне меню? Хрустке кукурудзяне тако з ніжною фетою, соковитим шпинатом та яєчнею стане вашим новим фаворитом.

Ранок часто починається з поспіху, коли на приготування складної страви просто немає часу. Проте це не привід відмовлятися від гарячого, ситного та естетичного сніданку, який зарядить енергією на весь день! Розповідаємо, як приготувати хрустке ранкове тако з яйцем, свіжим шпинатом та солоною фетою за простим рецептом від литовського гастрономічного порталу 15min.



Хрустке тако з яйцем та фетою / Фото 15min

Секрет цієї страви полягає у швидкому обсмажуванні основи, що робить її текстуру неймовірно приємною, та ніжному поєднанні розплавленого сиру з жовтком.

Інгредієнти для швидкого сніданку

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 1 чайна олії авокадо або ріпакової олії;

– 1 кукурудзяна тортилья;

– 1 склянка бебі-шпинату;

– 1 велике куряче яйце;

– 2 столові ложки подрібненого сиру фета;

– улюблений соус (за бажанням).

Приготування:

Розігрійте олію в невеликій пательні з антипригарним покриттям на середньому вогні. Викладіть кукурудзяну тортилью і обсмажуйте її, перевернувши один раз, доки вона не стане м'якою. Це займе приблизно 1 хвилину. Перекладіть готову основу на тарілку. У ту ж саму пательню викладіть шпинат. Обсмажуйте його, постійно помішуючи, поки листя лише злегка зів'яне. На це знадобиться близько 1 хвилини. Рівномірно викладіть теплий шпинат на тортилью. Розбийте яйце безпосередньо на пательню, а навколо нього по колу висипте подрібнену фету. Накрийте кришкою і готуйте приблизно 2 хвилини, поки білок не схопиться, а жовток не досягне бажаної для вас консистенції. Обережно перекладіть яйце з розплавленою фетою на тортилью поверх шпинату. За бажанням полийте страву своїм улюбленим соусом для додаткової пікантності та одразу подавайте до столу.

Цікавий факт про головний інгредієнт

Одним із ключових елементів цього сніданку є сир фета, який вважається одним із найдавніших сирів у світі. Перша письмова згадка про технологію його приготування міститься ще в знаменитій "Одіссеї" Гомера (VIII ст. до н. е.), де описується, як циклоп Поліфем зброджував овече молоко у своїй печері.

Цікаво! Сучасна назва сиру з'явилася у XVII столітті під час венеційського панування і походить від італійського слова "fetta", що означає "скибка" або "шматок". Детальніше про історію та традиції виготовлення цього продукту можна дізнатися на сторінках Greek Reporter та Greek Feta Cheese.