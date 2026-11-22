Коли раптом захотілося затишної домашньої випічки до чаю, а в холодильнику немає ні яєць, ні молока, ні вершкового масла, на допомогу приходить цей перевірений рецепт.

Пісне пісочне тісто на звичайній воді та рослинній олії виходить напрочуд ніжним, розсипчастим і зовсім не черствіє наступного дня. Головна родзинка десерту – верхній шар замороженого тіста, натертий на великій тертці: у духовці він перетворюється на апетитну рум'яну крихту, яка ідеально поєднується з кисло-солодкою ягідною начинкою.

Як приготувати пиріг до чаю з варенням?

Час : 1 година 15 хвилин

: 1 година 15 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 500 грамів пшеничного борошна;

– 180 грамів білого цукру;

– 160 мілілітрів питної води;

– 120 мілілітрів рафінованої соняшникової олії;

– 10 грамів розпушувача для тіста;

– 1 дрібка кам'яної солі;

начинка:

– 350 грамів густого ягідного або фруктового варення (приблизно 1 склянка з гіркою).

Приготування:

У глибокій мисці з'єднайте воду кімнатної температури, соняшникову олію, цукор і дрібку солі, перемішавши вінчиком до часткового розчинення кристалів. Поступово всипте просіяне борошно з розпушувачем і швидко замісіть м'яке, пластичне тісто, яке не липне до рук. Відділіть приблизно 1/3 тіста, сформуйте з нього 2 – 3 невеликі кульки й покладіть у морозильну камеру на 20 хвилин, а решту тіста загорніть у плівку й приберіть на цей самий час у холодильник. Змастіть форму діаметром 24 сантиметри краплею олії, викладіть охолоджену більшу частину тіста й рівномірно розподіліть її руками по дну, сформувавши невисокі бортики. Зверху викладіть густе варення, дістаньте підмерзлі кульки з морозилки, натріть їх на великій тертці прямо поверх начинки й випікайте пиріг у розігрітій до 180 градусів духовці близько 45–50 хвилин до рум'яної золотистої скоринки.

Як підготувати варення, щоб начинка не витікала під час нарізання

Щоб готовий пиріг легко нарізався акуратними порційними шматочками, а ягідний сироп не просочував нижній корж і не підгоряв на бортиках, обирайте для начинки густе варення, повидло або конфітюр із кислинкою – сливове, вишневе, абрикосове чи смородинове. Якщо домашнє варення виявилося занадто рідким, просто заздалегідь відкиньте його на сито, щоб стекла зайва рідина, або перемішайте начинку з 1 столовою ложкою кукурудзяного крохмалю перед викладанням на тісто.