Постное песочное тесто на обычной воде и растительном масле получается удивительно нежным, рассыпчатым и совсем не черствеет на следующий день. Главная изюминка десерта – верхний слой замороженного теста, натертый на большой терке: в духовке он превращается в аппетитную румяную крошку, которая идеально сочетается с кисло-сладкой ягодной начинкой.

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Как приготовить пирог к чаю с вареньем?

Время : 1 час 15 минут

: 1 час 15 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 500 граммов пшеничной муки;

– 180 граммов белого сахара;

– 160 миллилитров питьевой воды;

– 120 миллилитров рафинированного подсолнечного масла;

– 10 граммов разрыхлителя для теста;

– 1 щепотка каменной соли;

начинка:

– 350 граммов густого ягодного или фруктового варенья (примерно 1 стакан с горкой).

Приготовление:

В глубокой миске смешайте воду комнатной температуры, подсолнечное масло, сахар и щепотку соли, перемешав венчиком до частичного растворения кристаллов. Постепенно всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и быстро замесите мягкое, пластичное тесто, которое не липнет к рукам. Отделите примерно 1/3 теста, сформируйте из него 2 – 3 небольших шарика и положите в морозильную камеру на 20 минут, а остальное тесто заверните в пленку и уложите на это же время в холодильник. Смажьте форму диаметром 24 сантиметра каплей растительного масла, выложите охлажденную большую часть теста и равномерно распределите его руками по дну, сформировав невысокие бортики. Сверху выложите густое варенье, достаньте подмерзшие шарики из морозилки, натрите их на большой терке прямо поверх начинки и выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке около 45 – 50 минут до появления румяной золотистой корочки.

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Как приготовить варенье, чтобы начинка не вытекала при нарезке

Чтобы готовый пирог легко нарезался аккуратными порционными кусочками, а ягодный сироп не пропитывал нижний корж и не подгорал на бортиках, выбирайте для начинки густое варенье, повидло или конфитюр с кислинкой – сливовое, вишневое, абрикосовое или смородиновое. Если домашнее варенье оказалось слишком жидким, просто заранее процедите его через сито, чтобы стекла лишняя жидкость, или перемешайте начинку с 1 столовой ложкой кукурузного крахмала перед выкладыванием на тесто.