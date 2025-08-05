5 серпня, 23:45
Страва, що вражає: рецепт козацької тетері – це мусить спробувати кожен українець
Основні тези
- Козацька тетеря – автентична страва української кухні.
- Вона чудово смакує з мʼясом та свіжими овочами.
Автентична українська кухня може стати справжнім сюрпризом. Наші предки вміли створювати неймовірні страви з найпростіших інгредієнтів.
Тетеря – це стародавня українська страва з пшона, рецепт якої передавали з покоління в покоління. Додаємо кілька простих інгредієнтів – і на вашому столі апетитна й ситна вечеря на всю сімʼю, розповідає 24 Канал з посилання на портал Etnocook.
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Як приготувати козацьку тетерю?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 склянка пшона;
– 1 склянка гречаного борошна;
– 50 мілілітрів олії;
– 4 склянки води;
– зелень, сіль до смаку.
Приготування:
- Промийте пшоно під проточною водою
- Перекладіть у горщик, залийте двома склянками води, накрийте кришкою й варіть на повільному вогні приблизно 25 хвилин після закипання.
- Окремо розведіть гречане борошно у двох склянках води до консистенції рідкого тіста, як на млинці.
- Коли пшоно буде готове – вливаємо до нього гречане тісто, перемішуємо, накриваємо кришкою та варимо ще 15 хвилин.
- Тепер заправляємо тетерю олією та подаємо до столу. Вона чудово смакує з мʼясом та свіжими овочами.
Смачного!
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