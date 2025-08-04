Як і всі козацькі страви, коцюрба смачна, уже ситна й легка у приготуванні. У наших воїнів було вдосталь справ, тож вони творили шедеври без зайвої мороки, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.
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Як приготувати козацьку коцюрбу?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 800 грамів картоплі;
– пів моркви;
– 1,5 цибулі;
– 2 столові ложки вершкового масла;
– 200 грамів свинячої підчеревини;
– сіль та перець до смаку;
– 1 столова ложка сметани;
– 250 грамів борошна;
– пів чайної ложки соди;
– зелена цибуля для подачі.
Приготування:
- Картоплю чистимо і нарізаємо шматочками, моркву натираємо, цибулю нарізаємо. Варимо овочі в добре підсоленій воді. Додаємо вершкове масло, щоб картопля була розсипчастою. Потім зливаємо воду в окрему ємність – бульйон нам ще буде потрібен.
- Підчеревину і половину цибулини нарізаємо. Не дуже тонко, щоб мʼясо не перетворилося на прозорі шкварки.
- До бульйону додаємо соду та сметану. Поступово додаємо борошно. Відщипуємо його на шматки і варимо галушки у солоній воді.
- Обсмажуємо мʼясо з цибулею.
- Викладаємо страву: спочатку картопля, потім галушки, зверху – мʼясо з цибулею.
- Наостанок можна посипати страву зеленою цибулею.
Смачного!
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