Как и все казацкие блюда, коцюрба вкусная, уже сытная и легкая в приготовлении. У наших воинов было достаточно дел, поэтому они творили шедевры без лишней мороки, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.

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Как приготовить казацкую коцюрбу?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 800 граммов картофеля;

– пол моркови;

– 1,5 лука;

– 2 столовые ложки сливочного масла;

– 200 граммов свиной подчеревины;

– соль и перец по вкусу;

– 1 столовая ложка сметаны;

– 250 граммов муки;

– пол чайной ложки соды;

– зеленый лук для подачи.

Приготовление:

Картофель чистим и нарезаем кусочками, морковь натираем, лук нарезаем. Варим овощи в хорошо подсоленной воде. Добавляем сливочное масло, чтобы картофель был рассыпчатым. Затем сливаем воду в отдельную емкость – бульон нам еще будет нужен. Подчеревину и половину луковицы нарезаем. Не очень тонко, чтобы мясо не превратилось в прозрачные шкварки. В бульон добавляем соду и сметану. Постепенно добавляем муку. Отщипываем ее на куски и варим клецки в соленой воде. Обжариваем мясо с луком. Выкладываем блюдо: сначала картофель, потом клецки, сверху – мясо с луком. Напоследок можно посыпать блюдо зеленым луком.

Приятного аппетита!

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