Хрустящая корочка, пикантные специи, сочное мясо – это сочетание, перед которым просто невозможно устоять. Добавьте сюда любимый соус – и удовольствие будет максимальным. 24 Канал предлагает насладиться нереально вкусными крылышками по рецепту Владимира Ярославского, которым он поделился в своем инстаграме.

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Как приготовить пикантные и сочные куриные крылышки?

Время : 40 минут + маринование

: 40 минут + маринование Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм куриных крылышек;

– 15 граммов соли и перца;

– 2 чайные ложки копченой паприки;

– 1 чайная ложка сухого чили;

– 2 чайные ложки сухого чеснока;

– 1 чайная ложка сухого имбиря;

– 1 чайная ложка кумина;

– 1 чайная ложка кориандра;

– 1 чайная ложка карри;

– 450 миллилитров воды;

смесь муки со специями:

– 350 граммов муки;

– 250 граммов крахмала;

– 1 чайная ложка копченой паприки;;

– 1 чайная ложка чили;

– 1 чайная ложка сухого чеснока;

– 1 чайная ложка имбиря;

– 1 чайная ложка кумина;

– 1 чайная ложка кориандра;

– 1 чайная ложка куркумы или карри;

– 5 граммов разрыхлителя;

соус:

– 140 граммов сметаны;

– 25 граммов чили;

– 75 граммов майонеза;

– 20 граммов петрушки;

– 15 граммов укропа;

– 25 граммов меда;

– 5 граммов соли;

– 1 чайная ложка сухого чеснока;

– 25 граммов оливкового масла;

– 35 граммов соуса шрирача или барбекю.



Приготовление:

Крылышки моем, разрезаем по суставу, кладем в миску и добавляем все ингредиенты для маринада и хорошо перемешиваем. Маринуем несколько часов, можно ночь. К муке добавляем все ингредиенты. Сливаем воду с крылышек, добавляем 80 граммов муки и делаем тесто. Масло нагреваем до 180 градусов. Обкатываем крылышки в муке со специями, затем – в жидкость, снова в муку и жарим во фритюре около 4 минут. Соус готовить очень просто – надо только смешать все ингредиенты. Подаем пикантные крылышки с соусом – не останется ни кусочка.

Приятного аппетита!

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