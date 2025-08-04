Как бы вы не жарили мясо, пикантный элегантный соус будет к нему крайне уместным и подарит просто незабываемые ощущения. 24 Канал предлагает сохранить рецепт от знаменитой кулинарки Евы Вахович, которым поделился портал kuchnia.
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Как приготовить соус к жареному мясу?
- Время: 2 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 1 красный лук;
– 2 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки масла;
– 3 чайные ложки паприки;
– пол чайной ложки острого перца;
– 4 столовые ложки кетчупа;
– 4 столовые ложки медово-горчичного соуса;
– 6 столовых ложек бальзамического уксуса;
– 2 столовые ложки меда.
Приготовление:
- Мелко нарежьте лук и чеснок, можно пропустить их через чеснокодавку.
- Разогрейте масло в кастрюле или глубокой сковороде. Добавьте лук и чеснок. Готовьте на слабом огне, пока они не станут мягкими.
- Добавьте паприку и острый перец. Перемешайте все вместе и готовьте, пока соус не карамелизируется.
- Добавьте остальные ингредиенты. Тушите до загустения соуса.
- Подавайте соус с любимым мясом.
Приятного аппетита!
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