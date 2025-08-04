Как бы вы не жарили мясо, пикантный элегантный соус будет к нему крайне уместным и подарит просто незабываемые ощущения. 24 Канал предлагает сохранить рецепт от знаменитой кулинарки Евы Вахович, которым поделился портал kuchnia.

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Как приготовить соус к жареному мясу?

Время : 2 минут

: 2 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 1 красный лук;

– 2 зубчика чеснока;

– 2 столовые ложки масла;

– 3 чайные ложки паприки;

– пол чайной ложки острого перца;

– 4 столовые ложки кетчупа;

– 4 столовые ложки медово-горчичного соуса;

– 6 столовых ложек бальзамического уксуса;

– 2 столовые ложки меда.

Приготовление:

Мелко нарежьте лук и чеснок, можно пропустить их через чеснокодавку. Разогрейте масло в кастрюле или глубокой сковороде. Добавьте лук и чеснок. Готовьте на слабом огне, пока они не станут мягкими. Добавьте паприку и острый перец. Перемешайте все вместе и готовьте, пока соус не карамелизируется. Добавьте остальные ингредиенты. Тушите до загустения соуса. Подавайте соус с любимым мясом.

Приятного аппетита!

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