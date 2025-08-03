Аппетитные горячие бутерброды – отличная опция, когда нужно быстро и вкусно накормить семью и подарить хорошее настроение на день. 24 Канал советует сохранить рецепт горячих бутербродов на сковороде от портала "На пенсии".

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Как приготовить горячие бутерброды на сковородке?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– несколько ломтей батона;

– 1 помидор;

– 4 яйца;

– 150 граммов колбасы, ветчины или другого мяса;

– 100 граммов твердого сыра;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Помидоры и мясо нарезаем кубиками, сыр натираем. Смешиваем и вбиваем 2 яйца, солим и перчим начинку по вкусу. С хлеба убираем мякиш, но не выбрасываем. Взбиваем 2 яйца как на омлет. Разогреваем сковороду, обмакиваем ломтики хлеба в яйцо и выкладываем на сковородку. Внутрь выкладываем начинку. Мякоть, который остался, обмакиваем в яйцо и накрываем им начинку, слегка прижимаем. Жарим с двух сторон до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

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