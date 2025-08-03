Аппетитные горячие бутерброды – отличная опция, когда нужно быстро и вкусно накормить семью и подарить хорошее настроение на день. 24 Канал советует сохранить рецепт горячих бутербродов на сковороде от портала "На пенсии".
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Как приготовить горячие бутерброды на сковородке?
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– несколько ломтей батона;
– 1 помидор;
– 4 яйца;
– 150 граммов колбасы, ветчины или другого мяса;
– 100 граммов твердого сыра;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Помидоры и мясо нарезаем кубиками, сыр натираем. Смешиваем и вбиваем 2 яйца, солим и перчим начинку по вкусу.
- С хлеба убираем мякиш, но не выбрасываем. Взбиваем 2 яйца как на омлет.
- Разогреваем сковороду, обмакиваем ломтики хлеба в яйцо и выкладываем на сковородку. Внутрь выкладываем начинку. Мякоть, который остался, обмакиваем в яйцо и накрываем им начинку, слегка прижимаем.
- Жарим с двух сторон до золотистой корочки.
Приятного аппетита!
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