Апетитні гарячі бутерброди – чудова опція, коли потрібно швидко й смачно нагодувати сімʼю та подарувати гарний настрій на день. 24 Канал радить зберегти рецепт гарячих бутербродів на пательні від порталу "На пенсії".

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Як приготувати гарячі бутерброди на сковорідці?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– кілька скибок батона;

– 1 помідор;

– 4 яйця;

– 150 грамів ковбаси, шинки або іншого мʼяса;

– 100 грамів твердого сиру;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Помідори та мʼясо нарізаємо кубиками, сир натираємо. Змішуємо та вбиваємо 2 яйця, солимо та перчимо начинку до смаку. З хліба забираємо мʼякуш, але не викидаємо. Збиваємо 2 яйця як на омлет. Розігріваємо пательню, вмочуємо скибки хліба в яйце та викладаємо на сковорідку. Всередину викладаємо начинку. Мʼякуш, який залишився, вмочуємо у яйце та накриваємо ним начинку, злегка притискаємо. Смажимо з двох боків до золотистої скоринки.

Смачного!

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