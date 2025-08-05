Тетеря – це стародавня українська страва з пшона, рецепт якої передавали з покоління в покоління. Додаємо кілька простих інгредієнтів – і на вашому столі апетитна й ситна вечеря на всю сімʼю, розповідає 24 Канал з посилання на портал Etnocook.

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Як приготувати козацьку тетерю?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 склянка пшона;

– 1 склянка гречаного борошна;

– 50 мілілітрів олії;

– 4 склянки води;

– зелень, сіль до смаку.

Приготування:

Промийте пшоно під проточною водою Перекладіть у горщик, залийте двома склянками води, накрийте кришкою й варіть на повільному вогні приблизно 25 хвилин після закипання. Окремо розведіть гречане борошно у двох склянках води до консистенції рідкого тіста, як на млинці. Коли пшоно буде готове – вливаємо до нього гречане тісто, перемішуємо, накриваємо кришкою та варимо ще 15 хвилин. Тепер заправляємо тетерю олією та подаємо до столу. Вона чудово смакує з мʼясом та свіжими овочами.

Смачного!

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