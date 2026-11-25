Коли хочеться побалувати себе та близьких ніжним домашнім десертом без увімкнення духовки, міксера чи блендера, на допомогу приходить торт "Без світла".

Увесь процес активного збирання займає не більше 15 хвилин, а для приготування потрібен лише звичайний ручний вінчик і качалка. Поєднання двох видів пісочного печива – світлого та шоколадного – із густим кремом на основі сметани та вершкового сиру за ніч у холодильнику перетворюється на напрочуд делікатний десерт, який за текстурою нагадує вишуканий чизкейк, розповідає "Господинька".

Як приготувати десерт "Без світла"?

Час : 15 хвилин + просочення

: 15 хвилин + просочення Порцій: 8

Інгредієнти:

для крему:

– 400 грамів жирної сметани (від 20%);

– 350 грамів вершкового сиру;

– 60 грамів рідкого меду (або 3 – 4 столові ложки цукру чи цукрової пудри);

для основи:

– 260 грамів світлого пісочного печива;

– 350 грамів шоколадного пісочного печива.

Приготування: