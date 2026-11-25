Не потрібні ні духовка, ні міксер: 15 хвилин на кухні – і вранці святковий десерт на столі
Коли хочеться побалувати себе та близьких ніжним домашнім десертом без увімкнення духовки, міксера чи блендера, на допомогу приходить торт "Без світла".
Увесь процес активного збирання займає не більше 15 хвилин, а для приготування потрібен лише звичайний ручний вінчик і качалка. Поєднання двох видів пісочного печива – світлого та шоколадного – із густим кремом на основі сметани та вершкового сиру за ніч у холодильнику перетворюється на напрочуд делікатний десерт, який за текстурою нагадує вишуканий чизкейк, розповідає "Господинька".
Як приготувати десерт "Без світла"?
- Час: 15 хвилин + просочення
- Порцій: 8
Інгредієнти:
для крему:
– 400 грамів жирної сметани (від 20%);
– 350 грамів вершкового сиру;
– 60 грамів рідкого меду (або 3 – 4 столові ложки цукру чи цукрової пудри);
для основи:
– 260 грамів світлого пісочного печива;
– 350 грамів шоколадного пісочного печива.
Приготування:
- У глибокій мисці з'єднайте вершковий сир кімнатної температури, густу сметану та рідкий мед або цукор.
- Ретельно розітріть та збийте інгредієнти звичайним ручним вінчиком до отримання повністю однорідної, гладкої та густої кремової маси без грудочок.
- Світле та шоколадне печиво покладіть в окремі щільні пакети й подрібніть качалкою так, щоб вийшла неоднорідна текстура: частина печива має перетворитися на дрібну крихту, а частина залишитися невеликими хрусткими шматочками.
- На дно прямокутної форми розміром 25 на 15 сантиметрів викладіть 3 столові ложки крему та рівномірно розподіліть по поверхні, щоб нижній шар добре тримався.
- Зверху насипте шар подрібненого шоколадного печива, злегка притисніть ложкою й покрийте приблизно 4 столовими ложками крему.
- Далі почергово викладайте шари світлого та шоколадного печива, щоразу щедро змащуючи їх сметанно-сирним кремом.
- Останній верхній шар зробіть кремовим, ретельно розрівняйте поверхню й прикрасьте дрібною крихтою шоколадного печива, після чого накрийте форму харчовою плівкою і поставте в холодильник на ніч для повного просочення.