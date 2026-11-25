Смачний десерт, який можна приготувати без світла / "Господинька"
Коли хочеться побалувати себе та близьких ніжним домашнім десертом без увімкнення духовки, міксера чи блендера, на допомогу приходить торт "Без світла".
Увесь процес активного збирання займає не більше 15 хвилин, а для приготування потрібен лише звичайний ручний вінчик і качалка. Поєднання двох видів пісочного печива – світлого та шоколадного – із густим кремом на основі сметани та вершкового сиру за ніч у холодильнику перетворюється на напрочуд делікатний десерт, який за текстурою нагадує вишуканий чизкейк, розповідає "Господинька".
Як приготувати десерт "Без світла"?
- Час: 15 хвилин + просочення
- Порцій: 8
Інгредієнти:
для крему:
– 400 грамів жирної сметани (від 20%);
– 350 грамів вершкового сиру;
– 60 грамів рідкого меду (або 3 – 4 столові ложки цукру чи цукрової пудри);
для основи:
– 260 грамів світлого пісочного печива;
– 350 грамів шоколадного пісочного печива.
Приготування:
- У глибокій мисці з'єднайте вершковий сир кімнатної температури, густу сметану та рідкий мед або цукор.
- Ретельно розітріть та збийте інгредієнти звичайним ручним вінчиком до отримання повністю однорідної, гладкої та густої кремової маси без грудочок.
- Світле та шоколадне печиво покладіть в окремі щільні пакети й подрібніть качалкою так, щоб вийшла неоднорідна текстура: частина печива має перетворитися на дрібну крихту, а частина залишитися невеликими хрусткими шматочками.
- На дно прямокутної форми розміром 25 на 15 сантиметрів викладіть 3 столові ложки крему та рівномірно розподіліть по поверхні, щоб нижній шар добре тримався.
- Зверху насипте шар подрібненого шоколадного печива, злегка притисніть ложкою й покрийте приблизно 4 столовими ложками крему.
- Далі почергово викладайте шари світлого та шоколадного печива, щоразу щедро змащуючи їх сметанно-сирним кремом.
- Останній верхній шар зробіть кремовим, ретельно розрівняйте поверхню й прикрасьте дрібною крихтою шоколадного печива, після чого накрийте форму харчовою плівкою і поставте в холодильник на ніч для повного просочення.
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