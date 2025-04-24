Торт зі смаком морозива: насолода без випікання з найпростіших інгредієнтів
Цей торт стане для вас справжньою знахідкою. Він дуже простий у приготуванні та не потребує особливих інгредієнтів.
Торт без замішування тіста, розкочування коржів і випікання – саме те, що потрібно сучасним господиням. А смак улюбленого пломбіру створить довершену гармонію, розповідає 24 Канал з посиланням на "На пенсії".
Цікаво Не треба випікання, і результат буде кращим за магазинний: легкий рецепт торта "Снікерс"
Рецепт торта "Пломбір" на сковороді
- Час: 45 хвилин + просочування
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 400 мілілітрів молока;
– 200 грамів цукру;
– 1 яйце;
– 500 мілілітрів вершків
– 100 грамів вершкового масла;
– 3 столові ложки крохмалю;
– 10 грамів ванільного цукру;
для коржів:
– 250 грамів борошна;
– 70 грамів цукру;
– 150 грамів вершкового масла.
Приготування:
- У мисці змішайте борошно з цукром і дрібкою солі. Додайте холодне вершкове масло й перетріть все руками до стану дрібної крихти.
- Перекладіть отриману масу на суху сковорідку та обсмажуйте на середньому вогні, постійно помішуючи. Якщо утворюються грудочки — розбивайте їх ложкою або лопаткою. Коли суміш набуде золотистого кольору, зніміть з вогню і дайте їй охолонути — можна викласти на тарілку або деко.
- Для приготування крему налийте молоко в невеликий сотейник і поставте нагріватись.
- В іншому посуді збийте яйце з цукром, додайте кукурудзяний крохмаль і ванільний цукор. Влийте трохи гарячого молока, перемішайте до однорідності, а потім додайте решту молока. Поверніть суміш на плиту і, безперервно помішуючи, доведіть її до загустіння. Після цього залиште крем остигати.
- Окремо збийте міксером вершкове масло і охолоджені вершки до пишної маси. Потім злегка збийте заварну основу і, продовжуючи збивати, поступово введіть масляно-вершкову суміш. Отриманий крем буде ніжним і повітряним.
- Для збирання десерту зручно скористатися формою з роз’ємними бортами. На дно насипте шар обсмаженої крихти, розрівняйте, далі — шар крему. Продовжуйте викладати шари, чергуючи крихту з кремом.
- Готовий торт поставте в холодильник мінімум на 2 – 4 години, щоб він добре просочився і набрав смаку.
Смачного!
Її використовують вкрай рідко: яка спеція є найдорожчою у світі.