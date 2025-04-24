Торт зі смаком морозива: насолода без випікання з найпростіших інгредієнтів

Цей торт стане для вас справжньою знахідкою. Він дуже простий у приготуванні та не потребує особливих інгредієнтів.

Торт без замішування тіста, розкочування коржів і випікання – саме те, що потрібно сучасним господиням. А смак улюбленого пломбіру створить довершену гармонію, розповідає 24 Канал з посиланням на "На пенсії". Цікаво Не треба випікання, і результат буде кращим за магазинний: легкий рецепт торта "Снікерс" Рецепт торта "Пломбір" на сковороді Час : 45 хвилин + просочування

: 45 хвилин + просочування Порцій: 8 Інгредієнти:

– 400 мілілітрів молока;

– 200 грамів цукру;

– 1 яйце;

– 500 мілілітрів вершків

– 100 грамів вершкового масла;

– 3 столові ложки крохмалю;

– 10 грамів ванільного цукру;

для коржів:

– 250 грамів борошна;

– 70 грамів цукру;

– 150 грамів вершкового масла. Приготування: У мисці змішайте борошно з цукром і дрібкою солі. Додайте холодне вершкове масло й перетріть все руками до стану дрібної крихти. Перекладіть отриману масу на суху сковорідку та обсмажуйте на середньому вогні, постійно помішуючи. Якщо утворюються грудочки — розбивайте їх ложкою або лопаткою. Коли суміш набуде золотистого кольору, зніміть з вогню і дайте їй охолонути — можна викласти на тарілку або деко. Для приготування крему налийте молоко в невеликий сотейник і поставте нагріватись. В іншому посуді збийте яйце з цукром, додайте кукурудзяний крохмаль і ванільний цукор. Влийте трохи гарячого молока, перемішайте до однорідності, а потім додайте решту молока. Поверніть суміш на плиту і, безперервно помішуючи, доведіть її до загустіння. Після цього залиште крем остигати. Окремо збийте міксером вершкове масло і охолоджені вершки до пишної маси. Потім злегка збийте заварну основу і, продовжуючи збивати, поступово введіть масляно-вершкову суміш. Отриманий крем буде ніжним і повітряним. Для збирання десерту зручно скористатися формою з роз’ємними бортами. На дно насипте шар обсмаженої крихти, розрівняйте, далі — шар крему. Продовжуйте викладати шари, чергуючи крихту з кремом. Готовий торт поставте в холодильник мінімум на 2 – 4 години, щоб він добре просочився і набрав смаку. Смачного! Її використовують вкрай рідко: яка спеція є найдорожчою у світі.