Відкриття, яке стане у пригоді на все життя: навіщо чистити квасолю і як це робити

Квасоля – це гарнір, який потішить смаком та поживністю. Виявляється, що її варто правильно підготувати, і тоді результат стане ще кращим.

Для багатьох стане відкриттям, що квасолю перед приготуванням можна чистити. Навіщо це робити і якого ефекту варто очікувати розповідає 24 Канал.

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Навіщо та як чистити квасолю

Якщо почистити квасолю, вона не тільки краще смакуватиме, а й буде куди легшою для травлення. Це виглядає складним завданням, яке вимагатиме багато часу, однак насправді все куди легше.

Чищена квасоля звариться куди швидше / Фото Freepik

Потрібно залити квасолю 1 склянкою окропу та додати 1 столову ложку соди. Залишаємо на 10 хвилин – цього часу достатньо, щоб все спрацювало.

Почистити вийде лише довгасту червону та білу, для великої цей спосіб не підходить.

Окрім того, почищена квасоля звариться значно швидше і не зашкодить людям, які мають шлункові захворювання.

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