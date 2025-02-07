Відкриття, яке стане у пригоді на все життя: навіщо чистити квасолю і як це робити
Квасоля – це гарнір, який потішить смаком та поживністю. Виявляється, що її варто правильно підготувати, і тоді результат стане ще кращим.
Для багатьох стане відкриттям, що квасолю перед приготуванням можна чистити. Навіщо це робити і якого ефекту варто очікувати розповідає 24 Канал.
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Навіщо та як чистити квасолю
Якщо почистити квасолю, вона не тільки краще смакуватиме, а й буде куди легшою для травлення. Це виглядає складним завданням, яке вимагатиме багато часу, однак насправді все куди легше.
Чищена квасоля звариться куди швидше / Фото Freepik
Потрібно залити квасолю 1 склянкою окропу та додати 1 столову ложку соди. Залишаємо на 10 хвилин – цього часу достатньо, щоб все спрацювало.
Почистити вийде лише довгасту червону та білу, для великої цей спосіб не підходить.
Окрім того, почищена квасоля звариться значно швидше і не зашкодить людям, які мають шлункові захворювання.
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