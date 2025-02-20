Двох відповідей немає: чи можна мити м'ясо перед приготуванням

Багато господинь перед приготуванням миють м'ясо. Чи дійсно варто це робити – читайте у матеріалі.

Ополіскування придбаного м'яса виглядає логічним кроком, але досвідчені кулінари категорично наполягають на тому, що робити цього не потрібно. Які аргументи вони висувають – розповідає 24 Канал.

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Чому не варто мити м'ясо

Миття м'яса не дозволяє позбутися бактерій, а навпаки сприяє їх розмноженню. Внаслідок миття бактерії розповсюдяться по всій поверхні м'яса, а не зникнуть. Позбутися їх допоможе висока температура під час приготування м'яса, тому вода тут абсолютно зайва.

М'ясо мити не потрібно / Фото Freepik

Окрім того, ополіскування м'яса негативно вплине на його смак. Річ у тому, що вода змиє або розбавить м'ясний сік, за який ми так цінуємо цей продукт.

Також варто врахувати, що під час смаження м'яса гаряча олія не надто привітно відреагує на краплини води. Якщо ж її буде багато, то м'ясо й взагалі буде тушитися, а не смажитися.

Відтак, яке б ви м'ясо не придбали для приготування, мити його точно не потрібно.

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