Поки сезон: як правильно приготувати хрустку та ароматну спаржу

Спаржа – смачний гарнір до м'яса та риби, а також популярне доповнення до салатів. Її сезон в самому розпалі, тому кулінарні ентузіасти прагнуть включити смачний овоч до свого раціону.

Якщо її правильно приготувати, вона виходить хрумкою і має ніжний насичений смак. Але багатьох цікавить єдине питання: чи треба варити спаржу? На це відповідає 24 Канал.

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Чи треба варити спаржу перед приготуванням

Щоб зберегти оптимальний смак, рекомендують варити зелену спаржу протягом 3 – 5 хвилин, тоді як білу спаржу слід варити трохи довше – від 7 до 12 хвилин. Варити довше цього часу не рекомендується, щоб зберегти смак і користь спаржі.

Як правильно це зробити:

помістіть спаржу в окріп на 3 – 5 хвилин до готовності, залежно від товщини;

щоб спаржа після варіння мала свіжий зелений колір – злийте гарячу воду та повністю охолодіть пагони в крижаній воді;

вийміть спаржу з крижаної води та обсушіть.

Кулінари радять додавати у воду при варінні спаржі дрібку солі та цукру, щоб покращити її смак. Крім того, деякі шеф-кухарі радять додавати молоко, щоб був вершковий смак без гіркої нотки.



Як правильно приготувати спаржу / Фото Unsplash

Водночас спаржу можна готувати різними способами: варити, бланшувати, тушкувати в олії на повільному вогні, запікати та смажити на грилі.

При цьому є ключовий нюанс: інтенсивна термічна обробка погіршить його смак і якість. Всі інші експерименти з делікатним овочем дозволяються.

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