Поки сезон: як правильно приготувати хрустку та ароматну спаржу
- Спаржу можна готувати різними способами, зокрема бланшувати, тушкувати, запікати та смажити на грилі, уникаючи інтенсивної термічної обробки.
- Зелену спаржу рекомендується варити 3 – 5 хвилин, а білу 7 – 12 хвилин для збереження смаку та користі.
Спаржа – смачний гарнір до м'яса та риби, а також популярне доповнення до салатів. Її сезон в самому розпалі, тому кулінарні ентузіасти прагнуть включити смачний овоч до свого раціону.
Якщо її правильно приготувати, вона виходить хрумкою і має ніжний насичений смак. Але багатьох цікавить єдине питання: чи треба варити спаржу? На це відповідає 24 Канал.
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Чи треба варити спаржу перед приготуванням
Щоб зберегти оптимальний смак, рекомендують варити зелену спаржу протягом 3 – 5 хвилин, тоді як білу спаржу слід варити трохи довше – від 7 до 12 хвилин. Варити довше цього часу не рекомендується, щоб зберегти смак і користь спаржі.
Як правильно це зробити:
- помістіть спаржу в окріп на 3 – 5 хвилин до готовності, залежно від товщини;
- щоб спаржа після варіння мала свіжий зелений колір – злийте гарячу воду та повністю охолодіть пагони в крижаній воді;
- вийміть спаржу з крижаної води та обсушіть.
Кулінари радять додавати у воду при варінні спаржі дрібку солі та цукру, щоб покращити її смак. Крім того, деякі шеф-кухарі радять додавати молоко, щоб був вершковий смак без гіркої нотки.
Як правильно приготувати спаржу / Фото Unsplash
Водночас спаржу можна готувати різними способами: варити, бланшувати, тушкувати в олії на повільному вогні, запікати та смажити на грилі.
При цьому є ключовий нюанс: інтенсивна термічна обробка погіршить його смак і якість. Всі інші експерименти з делікатним овочем дозволяються.
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