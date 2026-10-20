Вечеря за копійки за 30 хвилин: секрет ідеальних пісних котлет на манці, які не розвалюються
Коли в холодильнику порожньо, а хочеться чогось ситного, гарячого та з хрусткою скоринкою, на допомогу приходить класика української кухні – цибуляники. Більшість людей скептично ставиться до котлет без грама м'яса чи фаршу, очікуючи різкого смаку або неприємної гіркоти, а дарма!
Вся магія криється в простій термічній підготовці. Короткий контакт із окропом повністю змиває агресивні ефірні олії, залишаючи лише соковиту природну солодкість.
Замість важкого борошна та яєць тут працює звичайна манна крупа. Вона делікатно вбирає внутрішній овочевий сік, набухає за 10 хвилин і надійно скріплює масу в щільні котлетки, які тримають форму під час смаження, а манне панірування створює апетитну дзвінку скоринку.
Як приготувати цибуляники?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів цибулі;
– 4 столові ложки манки;
– 1 зубчик часнику;
– сіль та перець до смаку;
– 1 літр окропу (для бланшування);
– 1 столова ложка манки для обвалювання;
– олія для смаження.
Приготування:
- Цибулю очистьте від лушпиння та наріжте максимально дрібними кубиками, щоб маса вийшла однорідною.
- Перекладіть подрібнену цибулю в глибоку миску, повністю залийте крутим окропом і залиште на 5 хвилин: цього часу достатньо, щоб пішла вся зайва гіркота та їдкий запах.
- Відкиньте цибулю на дрібне сито, дайте стекти воді та ретельно відіжміть залишки рідини руками або силіконовою лопаткою. Що менше зайвої вологи залишиться, то щільнішими вийдуть готові котлетки.
- Перекладіть віджату масу назад у миску, всипте манку, додайте пропущений через прес часник і посоліть.
- Ретельно вимішайте все ложкою й залиште постояти за кімнатної температури на 10 хвилин, щоб крупа добре ввібрала вологу та склеїла основу.
- Змочіть руки теплою водою та сформуйте невеликі круглі або овальні котлетки завтовшки близько 1,5 – 2 сантиметри.
- Кожну заготовку з усіх боків акуратно обваляйте в сухій манці для утворення щільної панірувальної оболонки.
- У сковороді добре розігрійте олію, викладіть цибуляники та обсмажуйте на помірному вогні по 4 – 5 хвилин із кожного боку до виразного золотавого кольору.
- Подавайте гарячими з холодною сметаною, домашнім томатним соусом або часниковою підливою.