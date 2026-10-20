Вечеря за копійки за 30 хвилин: секрет ідеальних пісних котлет на манці, які не розвалюються

Коли в холодильнику порожньо, а хочеться чогось ситного, гарячого та з хрусткою скоринкою, на допомогу приходить класика української кухні – цибуляники. Більшість людей скептично ставиться до котлет без грама м'яса чи фаршу, очікуючи різкого смаку або неприємної гіркоти, а дарма!

Вся магія криється в простій термічній підготовці. Короткий контакт із окропом повністю змиває агресивні ефірні олії, залишаючи лише соковиту природну солодкість.

Замість важкого борошна та яєць тут працює звичайна манна крупа. Вона делікатно вбирає внутрішній овочевий сік, набухає за 10 хвилин і надійно скріплює масу в щільні котлетки, які тримають форму під час смаження, а манне панірування створює апетитну дзвінку скоринку.

Як приготувати цибуляники?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів цибулі;

– 4 столові ложки манки;

– 1 зубчик часнику;

– сіль та перець до смаку;

– 1 літр окропу (для бланшування);

– 1 столова ложка манки для обвалювання;

– олія для смаження.

Приготування: