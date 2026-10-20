Вся магия заключается в простой термической обработке. Короткая встреча с кипятком полностью смывает агрессивные эфирные масла, оставляя лишь сочную естественную сладость.
Вместо тяжелой муки и яиц здесь используется обычная манная крупа. Она деликатно впитывает внутренний овощной сок, набухает за 10 минут и надежно скрепляет массу в плотные котлетки, которые держат форму во время жарки, а манная панировка создает аппетитную хрустящую корочку.
Как приготовить луковые котлетки?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов лука;
– 4 столовые ложки манки;
– 1 зубчик чеснока;
– соль и перец по вкусу;
– 1 литр кипятка (для бланширования);
– 1 столовая ложка манки для панировки;
– растительное масло для жарки.
Приготовление:
- Лук очистите от шелухи и нарежьте как можно мельче кубиками, чтобы масса получилась однородной.
- Переложите измельченный лук в глубокую миску, полностью залейте кипятком и оставьте на 5 минут: этого времени достаточно, чтобы ушла вся лишняя горечь и едкий запах.
- Отцедите лук через мелкое сито, дайте стечь воде и тщательно отожмите остатки жидкости руками или силиконовой лопаткой. Чем меньше лишней влаги останется, тем плотнее получатся готовые котлетки.
- Переложите отжатую массу обратно в миску, всыпьте манную крупу, добавьте чеснок, пропущенный через пресс, и посолите.
- Тщательно перемешайте все ложкой и оставьте постоять при комнатной температуре на 10 минут, чтобы крупа хорошо впитала влагу и склеила основу.
- Смочите руки теплой водой и сформируйте небольшие круглые или овальные котлетки толщиной около 1,5–2 сантиметров.
- Каждую заготовку со всех сторон аккуратно обваляйте в сухой манке для образования плотной панировочной оболочки.
- В сковороде хорошо разогрейте масло, выложите луковые котлетки и обжаривайте на умеренном огне по 4–5 минут с каждой стороны до ярко выраженного золотистого цвета.
- Подавайте горячими с холодной сметаной, домашним томатным соусом или чесночным соусом.