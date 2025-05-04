Сметана чи підробка: перевіряємо за секунду – фальсифікатори бояться цього методу

Сметана додає особливих смакових акцентів багатьом улюбленим стравам, тому варто бути впевненим, що придбаний продукт високої якості. І зробити це можна за кілька секунд.

Відповідно до державних стандартів, справжню сметану виготовляють шляхом сквашування вершків за допомогою спеціальної молочнокислої закваски. 24 Канал розповість, як виявити виробника, який вирішив схитрувати та обрати інший метод створення продукту.

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Як роблять справжню сметану

Процес приготування сметани базується на молочнокислому бродінні: природна лактоза, що міститься в молоці, перетворюється на молочну кислоту під впливом корисних бактерій. Під час цього процесу також утворюються інші речовини, які надають сметані характерного кисломолочного смаку.

Якісна сметана – це користь і насолода / Фото Freepik

Якою повинна бути натуральна сметана

Склад якісної сметани повинен бути максимально простим: лише молоко та бактеріальна закваска. У ній не повинно бути жодних сторонніх добавок — ані рослинних жирів, ані консервантів, стабілізаторів чи загусників. Її текстура має бути однорідною та густою. Якщо продукт водянистий або надто рідкий — це може бути ознакою фальсифікації.

Також зверніть увагу на термін зберігання: надто тривалий строк придатності може свідчити про наявність штучних добавок.

Як перевірити сметану

Щоб переконатися в якості продукту, проведіть простий експеримент: у склянку з гарячою водою додайте ложку сметани та перемішайте. Справжня сметана швидко розчиниться, а вода набуде молочного кольору. Якщо ж сметана виявиться підробкою, вона залишиться у вигляді грудок або не розчиниться зовсім.