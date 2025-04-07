В якості щоденних продуктів треба бути впевненим: як перевірити наявність соди у молоці

Недобросовісні виробники вигадують чимало лазівок, аби "покращити" свою продукцію. Однак ви повинні знати, як виявляти фальсифікат, аби вберегти себе та рідних від проблем.

Зазвичай соду підмішують у молоко для того, щоб продовжити термін його зберігання. І є один дуже простий спосіб, який гарантовано виявить фальсифікат, розповідає 24 Канал.

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Як виявити соду у молоці

Якщо ви сумніваєтеся у якості молока та хочете перевірити виробника на доброчесність, то по дорозі додому забіжіть в аптеку. Там потрібно придбати лакмусовий папірець – це не потребуватиме значних фінансових затрат.

В якості молока треба бути впевненим / Фото Freepik

Коли прийдете додому, занурте папір у склянку з молком на кілька секунд. Якщо папір стане синім, то виробник додавав у молоко соду. Папірець також може стати червоним: це означатиме, що при виробництві молока використовували кислоту.

Також ви можете перевірити, чи підфарбували молоко крейдою. Додайте в молоко кілька ложок оцту. Якщо з'явилися бульбашки – у вашому молоці є крейда.

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