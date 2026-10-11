Як вибрати банани, щоб вони дозрівали вдома поступово: проста хитрість без витрат

Один банан на сьогодні, інший – на середину тижня, ще один – на пізніше: такий запас можна зібрати просто в магазині!

Усе вирішує не магія, а правильний підбір плодів у магазині. Просто експерти радять купувати не ціле гроно, а обирати кілька бананів різного ступеня стиглості, розповідає портал Simply Recipes.

Як вибрати банани, щоб вони дозрівали поступово?

Якщо вам потрібен не один стиглий банан одразу, а запас на кілька днів, у магазині краще не хапати перше-ліпше гроно. Зручніше взяти окремі плоди на різних етапах стиглості.

Тоді жовті банани підуть першими, зеленувато-жовті дочекаються своєї черги через кілька днів, а повністю зелені лишаться на кінець тижня. Саме так можна розтягнути дозрівання без жодних витрат.

Купуємо банани на цілий тиждень / Фото Pexels

Чому банани дозрівають так швидко?

Банани виділяють етилен – природний газ, який прискорює дозрівання. Через це в пакеті чи поруч із уже стиглими плодами вони доходять швидше.

На фермах банани збирають ще зеленими, а до полиць супермаркетів вони добираються вже після транспортування. Саме тому вдома їх можна або прискорити, або, навпаки, розтягнути в часі, якщо купувати плоди різної стиглості.

До речі, що етилен для комерційного дозрівання бананів використовують давно. Спочатку його дію помітили під час нагрівання цитрусів у закритих просторах, а згодом зрозуміли, що ефект пов’язаний саме з цим газом.