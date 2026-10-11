Все решает не магия, а правильный выбор плодов в магазине. Просто эксперты советуют покупать не целую гроздь, а выбирать несколько бананов разной степени зрелости, сообщает портал Simply Recipes.

Как выбрать бананы, чтобы они созревали постепенно?

Если вам нужен не один спелый банан сразу, а запас на несколько дней, в магазине лучше не хватать первую попавшуюся гроздь. Удобнее взять отдельные плоды на разных стадиях спелости.

Тогда желтые бананы созреют первыми, зеленовато-желтые дождутся своей очереди через несколько дней, а полностью зеленые останутся на конец недели. Так можно растянуть процесс созревания без каких-либо затрат.

Покупаем бананы на целую неделю / Фото Pexels

Почему бананы созревают так быстро?

Бананы выделяют этилен – природный газ, который ускоряет созревание. Из-за этого в пакете или рядом с уже спелыми плодами они созревают быстрее.

На фермах бананы собирают еще зелеными, а на полки супермаркетов они попадают уже после транспортировки. Именно поэтому дома их созревание можно либо ускорить, либо, наоборот, растянуть во времени, если покупать плоды разной степени зрелости.

Кстати, что этилен используется для коммерческого созревания бананов уже давно. Сначала его действие заметили при нагревании цитрусовых в закрытых помещениях, а впоследствии поняли, что эффект связан именно с этим газом.