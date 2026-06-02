Не можна промивати полуницю у друшляку: як це правильно робити

Полуниця – чи не головна насолода сезону. Але важливо попіклуватися про те, щоб вона була не лише смачною, а й безпечною.

Більшість із нас після повернення з магазину чи ринку робить звичну маніпуляцію: висипає фрукти у друшляк і вмикає потужний струмінь холодної води з-під крана. На жаль, такий підхід є помилковим. Полуниця, очищена подібним чином, не лише втрачає свої унікальні смакові якості, але й, що набагато небезпечніше, залишається вкритою невидимими оку хімікатами та шкідливими мікроорганізмами, розповідає портал Pysznosci.

Як правильно мити полуницю?

Звичайна проточна вода здатна змити лише видимий бруд – переважно пил та крупинки піску. Водночас складніші сполуки, як-от залишки пестицидів або хвороботворні бактерії, нікуди не зникають.

Ситуація ускладнюється тим, що полуниця має дуже ніжну та пористу шкірку, яка легко затримує найдрібніші часточки. Крім того, під час хаотичного промивання у друшляку частина плодів узагалі може не контактувати з водою належним чином.

Оскільки ці ягоди дозрівають близько до землі, ризик їхнього зараження ґрунтовими бактеріями є вкрай високим, тому звичайного душу для них точно замало. Щоб споживання ягід було повністю безпечним, варто впровадити у свій побут простий двоетапний метод домашнього очищення, який не потребує купувати дорогі спеціальні засоби.

Оцтова ванна

У глибокій мисці змішайте чисту воду з дев'ятивідсотковим оцтом у пропорції 3:1. Занурте ягоди у цей розчин приблизно на 5 хвилин. Кисле середовище ефективно пригнічує життєдіяльність шкідливих мікроорганізмів та бактерій на поверхні плодів.

Лужне очищення

Приготуйте наступну суміш із розрахунку 1 чайна ложка харчової соди на 1 літр води. Перекладіть полуницю туди ще на кілька хвилин. Лужний розчин допомагає нейтралізувати та розщепити хімічні забруднювачі й пестициди, що в'їлися у шкірку.

Після завершення обох процедур ягоди необхідно ретельно ополоснути чистою проточною водою, щоб прибрати залишки розчинів, і делікатно обсушити паперовим рушником.

Наочним індикатором того, що метод спрацював, буде стан води після соди: якщо вона помітно помутніла, отже, фрукти дійсно містили чимало шкідливих речовин.