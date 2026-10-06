Такі помідори краще залишити на полиці: "червоні прапорці" під час покупки

Помідори в магазині можуть здаватися ідеальними на вигляд, але кілька дрібних ознак швидко видають несмачний або зіпсований плід.

Помідор, який на вигляд здається нормальним, може вже почати псуватися всередині. Саме тому перед покупкою варто оцінити не лише колір, а й кілька простих ознак. 24 Канал розповідає, на що звернути увагу, щоб не принести додому водянистий або зіпсований плід.

Які плями та пошкодження мають насторожити?

Насамперед подивіться на шкірку. На ній не повинно бути вм’ятин, плям чи інших пошкоджень. Якщо на плоді є великі плями, місця пошкодження запали або стали м’якими, а під помідором зібралася рідина, такий варіант краще оминути. Це може свідчити про початок гниття.

Помідори належать до м’яких плодів, тож пліснява та бактерії можуть проникати всередину глибше, ніж здається на перший погляд. Так само не варто брати плоди з надрізами або подряпинами: через них продукт швидше псується.

Корисні підказки для вибору помідора / Фото Pixabay

Як зрозуміти, чи помідор стиглий?

Свіжий стиглий помідор має здаватися важким для свого розміру і трохи піддаватися, якщо його легенько стиснути. Якщо плід надто м’який і легко деформується, він уже перезрів. А якщо він зовсім твердий і не піддається натисканню, то навряд чи буде соковитим та ароматним.

У стиглому помідорі більше соку, тому він відчувається щільнішим, а легка пружність підказує, що м’якоть уже дозріла, але ще не втратила структуру.

Чому варто понюхати помідор?

Ще один корисний тест – аромат. Стиглі помідори повинні мати землистий, злегка солодкуватий запах. Якщо плід зовсім не пахне, він, імовірно, буде водянистим і не надто насиченим на смак. Неприємний або дивний запах – теж привід відкласти такий помідор убік.

Експерти також нагадують, що більшість магазинних помідорів вирощують насамперед для міцної шкірки та тривалого зберігання, а не заради виразного аромату. Влітку шанс знайти по-справжньому смачний плід вищий, адже сезонні помідори частіше достигають природним шляхом.