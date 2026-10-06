Помидор, который на вид кажется нормальным, может уже начать портиться внутри. Именно поэтому перед покупкой стоит оценить не только цвет, но и несколько простых признаков. 24 Канал рассказывает, на что обратить внимание, чтобы не принести домой водянистый или испорченный плод.

Какие пятна и повреждения должны насторожить?

Прежде всего посмотрите на кожицу. На ней не должно быть вмятин, пятен или других повреждений. Если на плоде есть большие пятна, места повреждения впали или стали мягкими, а под помидором скопилась жидкость, такой вариант лучше обойти стороной. Это может свидетельствовать о начале гниения.

Помидоры относятся к мягким плодам, поэтому плесень и бактерии могут проникать внутрь глубже, чем кажется на первый взгляд. Так же не стоит брать плоды с надрезами или царапинами: из-за них продукт быстрее портится.

Полезные советы по выбору помидоров / Фото Pixabay

Как понять, созрел ли помидор?

Свежий спелый помидор должен казаться тяжелым для своего размера и немного прогибаться, если его слегка сжать. Если плод слишком мягкий и легко деформируется, он уже перезрел. А если он совсем твердый и не поддается нажатию, то вряд ли будет сочным и ароматным.

В спелом помидоре больше сока, поэтому он кажется более плотным, а легкая упругость подсказывает, что мякоть уже созрела, но еще не потеряла структуру.

Почему стоит понюхать помидор?

Еще один полезный тест – аромат. Спелые помидоры должны иметь землистый, слегка сладковатый запах. Если плод совсем не пахнет, он, вероятно, будет водянистым и не слишком насыщенным на вкус. Неприятный или странный запах – тоже повод отложить такой помидор в сторону.

Эксперты также напоминают, что большинство магазинных помидоров выращивают в первую очередь ради прочной кожицы и длительного хранения, а не ради ярко выраженного аромата. Летом шанс найти по-настоящему вкусный плод выше, ведь сезонные помидоры чаще созревают естественным путем.