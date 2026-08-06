Зберігаємо смородину і порічки на зиму: прості способи для максимальної користі

Смородина і порічки можуть спокійно пережити зиму в морозилці — якщо правильно підготувати ягоди перед заморозкою.

Досвідчені кулінари радять два прості способи: заморозити ягоди цілими або перетворити їх на пюре з цукром. Обидва варіанти зручні, якщо взимку ви хочете швидко дістати заготовку для випічки, десертів чи інших страв.

Як заморозити смородину з цукром?

Цей спосіб підійде тим, хто планує використовувати ягоди для випічки. Спочатку смородину потрібно добре промити через друшляк і видалити гілочки.

Після цього ягоди перекладають у чашу блендера, додають цукор і подрібнюють до однорідного пюре.

Готову масу переливають у пластиковий контейнер і ставлять у морозильну камеру. Таке пюре зберігає смак і текстуру краще, ніж просто розморожені ягоди.

Чудовий додаток до десертів / Фото Pixabay

Як заморозити ягоди цілими?

Для другого способу смородину теж потрібно промити й очистити від сміття. Гілочки можна не прибирати, але ягоди обов’язково слід викласти на чистий рушник до повного висихання.

Потім смородину перекладають на обробну дошку і ставлять у морозилку. Коли ягоди заморозяться, дошку дістають, а смородину зсипають у контейнер і знову ховають у морозильну камеру.

Так ягоди не злипаються в один великий шматок і залишаються зручними для подальшого використання.

Чому смородину так цінують?

Чорна смородина має ще й цікаву історію. За даними наукового огляду, вона рідна для північної Європи та північної Азії й довгий час цінувалася в Європі як джерело вітаміну C.

Її сік навіть вживали моряки та мешканці північних країн для профілактики цинги. А назва "currant" спочатку взагалі означала "маленька родзинка із Коринфа", і лише згодом її перенесли на ягоди роду Ribes.