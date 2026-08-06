Опытные кулинары рекомендуют два простых способа: заморозить ягоды целиком или превратить их в пюре с сахаром. Оба варианта удобны, если зимой вам нужно быстро достать заготовку для выпечки, десертов или других блюд.

Как заморозить смородину с сахаром?

Этот способ подойдет тем, кто планирует использовать ягоды для выпечки. Сначала смородину нужно хорошо промыть через дуршлаг и удалить веточки.

После этого ягоды перекладывают в чашу блендера, добавляют сахар и измельчают до однородного пюре.

Готовую массу переливают в пластиковый контейнер и ставят в морозильную камеру. Таке пюре лучше сохраняет вкус и текстуру, чем просто размороженные ягоды.

Отличное дополнение к десертам / Фото Pixabay

Как заморозить ягоды целиком?

Для второго способа смородину тоже нужно промыть и очистить от мусора. Веточки можно не убирать, но ягоды обязательно следует выложить на чистое полотенце до полного высыхания.

Затем смородину перекладывают на разделочную доску и ставят в морозилку. Когда ягоды заморозятся, доску достают, а смородину пересыпают в контейнер и снова убирают в морозильную камеру.

Так ягоды не слипаются в один большой ком и остаются удобными для дальнейшего использования.

Почему смородину так ценят?

У черной смородины есть еще и интересная история. Согласно данным научного обзора, она произрастает в Северной Европе и Северной Азии и долгое время ценилась в Европе как источник витамина C.

Ее сок даже употребляли моряки и жители северных стран для профилактики цинги. А название "currant" изначально вообще означало "маленькая изюминка из Коринфа", и лишь впоследствии его перенесли на ягоды рода Ribes.