Сушіння м'яти – минуле століття: як заготувати листя на зиму, щоб зберегти свіжість

М'яту не обов'язково сушити, щоб зберегти її аромат до зими. Є кілька простих способів заготівлі, які краще тримають смак і пахощі свіжого листя.

М'ята краще зберігає аромат не в сушеному вигляді, а в замороженому або перетертому з цукром. Саме ці способи допомагають залишити листя майже таким, як після збору.

Чому так? Під час сушіння частина ароматних сполук просто випаровується, тож запах стає слабшим. У свіжій заготівлі ментол та ефірні олії тримаються значно краще.

Чому заморожування працює краще за сушіння

У м'яті аромат зберігають ментол та інші ефірні олії, які накопичуються в залозистих волосках на листках. Саме тому заморожування або перетирання з цукром краще тримає запах, ніж тривале сушіння.

Ще одна перевага заморожування в тому, що листя можна одразу кидати в чай або інший напій. Кубик льоду з м'ятою ще й захищає зелень від прямого контакту з окропом.

Аромат сонячних днів / Фото Pixabay

Як заморозити м'яту цілою або порційно

Найпростіший варіант – заморозити м'яту цілою або невеликими порціями. Для цього стебла можна нарізати, а гілочки згорнути в рулони, після чого скласти все в пакет або контейнер і відправити в морозилку.

Ще зручніше заморожувати листя у формочках для льоду:

розкласти м'яту по комірках;

залити водою;

заморозити.

Взимку такий кубик можна просто додати в чай або інший напій.

Що таке м'ятний цукор і навіщо він потрібен

Другий спосіб – приготувати м'ятний цукор. Він стане у пригоді не лише для чаю, а й для домашньої випічки, десертів, напоїв і навіть деяких соусів.

Для цього листя м'яти потрібно злегка подрібнити блендером, але не перетворювати на однорідне пюре. Потім зелену масу змішують із цукром і перекладають у скляну банку з кришкою, що щільно закривається.

У традиційному варіанті м'яту з цукром розтирають у ступці – це займає більше часу, зате допомагає краще зберегти ефірні олії. На 300 г цукру достатньо приблизно 50–70 г свіжої м'яти.

Як зробити сухий м'ятний цукор

Якщо потрібна заготовка довшого зберігання, можна приготувати сухий м'ятний цукор.

Подрібнити м'яту. Змішати її з цукром. Розподілити суміш тонким шаром на папері для випічки. Підсушити в духовці при температурі близько 60 градусів, періодично перемішуючи. Коли маса повністю висохне, подрібнити її або заздалегідь сформувати пласт і після сушіння нарізати невеликими кубиками. Пересипати готовий цукор у суху банку та зберігати невеликими порціями.

Такий м'ятний цукор можна додавати в чай, напої, випічку та десерти, отримуючи виражений м'ятний смак без потреби щоразу брати свіже листя.