Мята лучше сохраняет аромат не в сушеном виде, а в замороженном или измельченном с сахаром. Именно эти способы помогают сохранить листья практически такими же, как после сбора.

Почему так? Во время сушки часть ароматических соединений просто испаряется, поэтому запах становится слабее. В свежей заготовке ментол и эфирные масла сохраняются значительно лучше.

Почему замораживание работает лучше, чем сушка

В мяте аромат сохраняют ментол и другие эфирные масла, которые накапливаются в железистых волосках на листьях. Именно поэтому замораживание или перетирание с сахаром лучше сохраняет запах, чем длительная сушка.

Еще одно преимущество замораживания в том, что листья можно сразу добавлять в чай или другой напиток. Кубик льда с мятой еще и защищает зелень от прямого контакта с кипятком.

Аромат солнечных дней / Фото Pixabay

Как заморозить мяту целиком или порционно

Самый простой вариант – заморозить мяту целиком или небольшими порциями. Для этого стебли можно нарезать, а веточки свернуть в рулоны, после чего сложить все в пакет или контейнер и отправить в морозилку.

Еще удобнее замораживать листья в формочках для льда:

разложить мяту по ячейкам;

залить водой;

заморозить.

Зимой такой кубик можно просто добавить в чай или другой напиток.

Что такое мятный сахар и почему он нужен

Второй способ – приготовить мятный сахар. Он пригодится не только для чая, но и для домашней выпечки, десертов, напитков и даже некоторых соусов.

Для этого листья мяты нужно слегка измельчить блендером, но не превращать в однородное пюре. Затем зеленую массу смешивают с сахаром и перекладывают в стеклянную банку с плотно закрывающейся крышкой.

В традиционном варианте мяту с сахаром растирают в ступке – это занимает больше времени, зато помогает лучше сохранить эфирные масла. На 300 г сахара достаточно примерно 50–70 г свежей мяты.

Как приготовить сухой мятный сахар

Если нужна заготовка с более длительным сроком хранения, можно приготовить сухой мятный сахар.

Измельчить мяту. Смешать ее с сахаром. Распределить смесь тонким слоем на бумаге для выпечки. Просушить в духовке при температуре около 60 градусов, периодически перемешивая. Когда масса полностью высохнет, измельчить ее или заранее сформировать пласт и после сушки нарезать небольшими кубиками. Пересыпать готовый сахар в сухую банку и хранить небольшими порциями.

Такой мятный сахар можно добавлять в чай, напитки, выпечку и десерты, получая выраженный мятный вкус без необходимости каждый раз брать свежие листья.