Три найкращі рецепти варення з абрикосів: від швидкого на сковорідці до цитрусового джему

Сезон абрикосів у самому розпалі, і це найкращий час, щоб заготовити на зиму кілька баночок ароматного, густого та неймовірно смачного десерту.

Як зберегти сонячне літо в банці, щоб у холодні зимові вечори насолоджуватися яскравим смаком. Секрет простий – приготувати домашнє абрикосове варення, яке чудово доповнить ранкові млинці, пухкі сирники або ароматну випічку. Швидке варення на сковорідці Час: 1 година

1 година Порцій: 4 Інгредієнти:

– 1,1 кілограма абрикосів (без кісточок);

– 1 кілограм цукру;

– лимонна кислота – на кінчику ножа. Приготування: Абрикоси ретельно помийте, видаліть кісточки та наріжте невеликими шматочками. Викладіть підготовлені плоди у широку сковорідку та поставте на сильний вогонь. Після закипання варіть фрукти приблизно 5 хвилин, періодично помішуючи, щоб вони не пригоріли. Додайте цукор і дочекайтеся, поки маса знову закипить. Після цього варіть ще 5 – 7 хвилин. Наприкінці додайте дрібку лимонної кислоти та проваріть усе разом ще 1 хвилину. Гаряче варення одразу розлийте у заздалегідь простерилізовані банки, герметично закрийте кришками, переверніть догори дном і залиште так до повного охолодження. Густий абрикосовий джем з апельсином Час: 1,5 години

1,5 години Порцій: 4 Інгредієнти:

– 1,5 кілограма абрикосів (без кісточок);

– 900 грамів цукру;

– 1 великий апельсин;

– сік половини лимона. Приготування: Абрикоси помийте, видаліть кісточки та наріжте шматочками. Апельсин очистьте від шкірки, наріжте скибочками й подрібніть у блендері до однорідності. Змішайте в каструлі абрикоси з апельсиновим пюре, засипте цукром і залиште на 30 – 60 хвилин, щоб фрукти пустили достатньо соку. Поставте ємність на середній вогонь, доведіть до кипіння та варіть, регулярно помішуючи й обов'язково знімаючи піну. Наприкінці процесу додайте свіжовичавлений лимонний сік. Якщо ви бажаєте отримати абсолютно однорідну текстуру, перебийте масу занурювальним блендером і проваріть ще кілька хвилин до бажаної густоти. Гарячий джем розлийте у стерилізовані банки, герметично закрийте, переверніть догори дном і залиште охолоджуватися. Ніжне варення з желатином (цілі часточки) Час : 1,5 години

: 1,5 години Порцій: 4 Інгредієнти:

– 1 кілограм абрикосів;

– 1 кілограм цукру;

– 15–20 грамів желатину;

– 100 мілілітрів холодної кип'яченої води. Приготування: Помийте фрукти, розріжте навпіл і видаліть кісточки. Викладіть половинки абрикосів у миску, пересипаючи цукром. Залиште на 4 – 6 годин, щоб вони пустили сік. Злийте утворений сироп у каструлю, доведіть його до кипіння й одразу ж залийте ним абрикоси. Залиште до повного охолодження. Повторіть цю процедуру 3 – 4 рази. Завдяки цьому плоди добре просочаться цукром і збережуть свою форму. Желатин заздалегідь замочіть у 100 мілілітрах холодної кип'яченої води для набухання. Під час останнього нагрівання сиропу додайте набряклий желатин, ретельно перемішайте до повного розчинення. Зверніть увагу: після додавання желатину сироп у жодному разі не можна кип'ятити, інакше желювальні властивості зникнуть. Гарячим сиропом залийте абрикоси, розкладіть варення у стерилізовані банки, герметично закрийте кришками, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.