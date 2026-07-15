Три найкращі рецепти варення з абрикосів: від швидкого на сковорідці до цитрусового джему
Сезон абрикосів у самому розпалі, і це найкращий час, щоб заготовити на зиму кілька баночок ароматного, густого та неймовірно смачного десерту.
Як зберегти сонячне літо в банці, щоб у холодні зимові вечори насолоджуватися яскравим смаком. Секрет простий – приготувати домашнє абрикосове варення, яке чудово доповнить ранкові млинці, пухкі сирники або ароматну випічку.
Швидке варення на сковорідці
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1,1 кілограма абрикосів (без кісточок);
– 1 кілограм цукру;
– лимонна кислота – на кінчику ножа.
Приготування:
- Абрикоси ретельно помийте, видаліть кісточки та наріжте невеликими шматочками. Викладіть підготовлені плоди у широку сковорідку та поставте на сильний вогонь.
- Після закипання варіть фрукти приблизно 5 хвилин, періодично помішуючи, щоб вони не пригоріли.
- Додайте цукор і дочекайтеся, поки маса знову закипить. Після цього варіть ще 5 – 7 хвилин. Наприкінці додайте дрібку лимонної кислоти та проваріть усе разом ще 1 хвилину.
- Гаряче варення одразу розлийте у заздалегідь простерилізовані банки, герметично закрийте кришками, переверніть догори дном і залиште так до повного охолодження.
Густий абрикосовий джем з апельсином
- Час: 1,5 години
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1,5 кілограма абрикосів (без кісточок);
– 900 грамів цукру;
– 1 великий апельсин;
– сік половини лимона.
Приготування:
- Абрикоси помийте, видаліть кісточки та наріжте шматочками. Апельсин очистьте від шкірки, наріжте скибочками й подрібніть у блендері до однорідності.
- Змішайте в каструлі абрикоси з апельсиновим пюре, засипте цукром і залиште на 30 – 60 хвилин, щоб фрукти пустили достатньо соку.
- Поставте ємність на середній вогонь, доведіть до кипіння та варіть, регулярно помішуючи й обов'язково знімаючи піну. Наприкінці процесу додайте свіжовичавлений лимонний сік.
- Якщо ви бажаєте отримати абсолютно однорідну текстуру, перебийте масу занурювальним блендером і проваріть ще кілька хвилин до бажаної густоти.
- Гарячий джем розлийте у стерилізовані банки, герметично закрийте, переверніть догори дном і залиште охолоджуватися.
Ніжне варення з желатином (цілі часточки)
- Час: 1,5 години
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм абрикосів;
– 1 кілограм цукру;
– 15–20 грамів желатину;
– 100 мілілітрів холодної кип'яченої води.
Приготування:
- Помийте фрукти, розріжте навпіл і видаліть кісточки. Викладіть половинки абрикосів у миску, пересипаючи цукром. Залиште на 4 – 6 годин, щоб вони пустили сік.
- Злийте утворений сироп у каструлю, доведіть його до кипіння й одразу ж залийте ним абрикоси. Залиште до повного охолодження.
- Повторіть цю процедуру 3 – 4 рази. Завдяки цьому плоди добре просочаться цукром і збережуть свою форму.
- Желатин заздалегідь замочіть у 100 мілілітрах холодної кип'яченої води для набухання. Під час останнього нагрівання сиропу додайте набряклий желатин, ретельно перемішайте до повного розчинення. Зверніть увагу: після додавання желатину сироп у жодному разі не можна кип'ятити, інакше желювальні властивості зникнуть.
- Гарячим сиропом залийте абрикоси, розкладіть варення у стерилізовані банки, герметично закрийте кришками, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.