Как сохранить солнечное лето в банке, чтобы в холодные зимние вечера наслаждаться ярким вкусом. Секрет прост – приготовить домашнее абрикосовое варенье, которое прекрасно дополнит утренние блины, пышные творожники или ароматную выпечку.
Быстрое варенье на сковороде
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1,1 килограмма абрикосов (без косточек);
– 1 килограмм сахара;
– лимонная кислота – на кончике ножа.
Приготовление:
- Абрикосы тщательно вымойте, удалите косточки и нарежьте небольшими кусочками. Выложите подготовленные плоды в широкую сковороду и поставьте на сильный огонь.
- После закипания варите фрукты примерно 5 минут, периодически помешивая, чтобы они не пригорели.
- Добавьте сахар и дождитесь, пока масса снова закипит. После этого варите еще 5 – 7 минут. В конце добавьте щепотку лимонной кислоты и проварите все вместе еще 1 минуту.
- Горячее варенье сразу разлейте по заранее простерилизованным банкам, герметично закройте крышками, переверните вверх дном и оставьте так до полного остывания.
Густой абрикосовый джем с апельсином
- Время: 1,5 часа
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1,5 килограмма абрикосов (без косточек);
– 900 граммов сахара;
– 1 большой апельсин;
– сок половины лимона.
Приготовление:
- Абрикосы помойте, удалите косточки и нарежьте кусочками. Апельсин очистите от кожуры, нарежьте ломтиками и измельчите в блендере до однородной массы.
- Смешайте в кастрюле абрикосы с апельсиновым пюре, засыпьте сахаром и оставьте на 30 – 60 минут, чтобы фрукты пустили достаточно сока.
- Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите до кипения и варите, регулярно помешивая и обязательно снимая пену. В конце процесса добавьте свежевыжатый лимонный сок.
- Если вы хотите получить абсолютно однородную текстуру, взбейте массу погружным блендером и проварите еще несколько минут до желаемой густоты.
- Горячий джем разлейте по стерилизованным банкам, герметично закройте, переверните вверх дном и оставьте остывать.
Нежное варенье с желатином (целые дольки)
- Время: 1,5 часа
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм абрикосов;
– 1 килограмм сахара;
– 15 – 20 граммов желатина;
– 100 миллилитров холодной кипяченой воды.
Приготовление:
- Вымойте фрукты, разрежьте пополам и удалите косточки. Выложите половинки абрикосов в миску, пересыпая сахаром. Оставьте на 4 – 6 часов, чтобы они пустили сок.
- Слейте образовавшийся сироп в кастрюлю, доведите его до кипения и сразу же залейте им абрикосы. Оставьте до полного остывания.
- Повторите эту процедуру 3 – 4 раза. Благодаря этому плоды хорошо пропитаются сахаром и сохранят свою форму.
- Желатин заранее замочите в 100 миллилитрах холодной кипяченной воды для набухания. Во время последнего нагрева сиропа добавьте набухший желатин, тщательно перемешайте до полного растворения. Обратите внимание: после добавления желатина сироп ни в коем случае нельзя кипятить, иначе его желирующие свойства исчезнут.
- Горячим сиропом залейте абрикосы, разложите варенье по стерилизованным банкам, герметично закройте крышками, переверните вверх дном и оставьте до полного остывания.