Кабачки й помідори дають густу аджику: таку банку відкриють першою

Аджика з кабачків і помідорів — це той випадок, коли однієї порції справді може не вистачити. Заготівля виходить густою, ароматною та з приємною гостринкою.

Заготівля виходить густою, ароматною та з приємною гостринкою. Саме кабачок робить її м’якішою на смак і водночас дозволяє отримати справді велику партію на зиму. У цій заготівлі м’яка овочева основа поєднується з томатною насиченістю, часником і гострим перцем. Саме тому смак виходить об’ємним, домашнім і дуже виразним.

Кількість гострого перцю можна легко підлаштувати під себе. Якщо любите делікатну гостроту, кладіть менше, якщо хочете яскравіший смак – не шкодуйте.

Як приготувати аджику з кабачків та помідорів?

Час: приблизно 1 година 7 хвилин

приблизно 1 година 7 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 кілограми кабачків;

– 1,5 кілограма помідорів;

– 500 грамів моркви;

– 500 грамів солодкого перцю;

– 150 грамів томатної пасти;

– 2 головки часнику;

– гострий перець до смаку;

– 150 грамів цукру;

– 2 – 3 столові ложки солі;

– 200 мілілітрів олії;

– 150 мілілілітрів оцту.



Аджика з кабачків і помідорів / Фото Unsplash

Приготування:

Помийте кабачки, помідори, моркву та перець і підготуйте їх до подрібнення. Кабачки наріжте шматочками та подрібніть через м’ясорубку або блендером. Так само подрібніть моркву і солодкий перець. Помідори подрібніть окремо, після чого перекладіть усі овочі у велику каструлю. Додайте частину олії, доведіть масу до кипіння і варіть приблизно 30 хвилин, періодично помішуючи. Подрібніть часник і гострий перець, додайте їх до овочевої маси та тушкуйте ще близько 20 хвилин. Потім додайте томатну пасту, цукор, сіль і решту олії. Перемішайте та готуйте ще 15 хвилин. Влийте оцет, проваріть аджику ще 2 хвилини й одразу розкладіть гарячою у стерилізовані банки. Закрутіть кришками, переверніть банки й залиште їх до повного охолодження.

Готова аджика виходить густою, ароматною та з приємною гостринкою. Її можна подавати до м’яса, картоплі або просто намазувати на хліб.