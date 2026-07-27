Кабачки й помідори дають густу аджику: таку банку відкриють першою
Аджика з кабачків і помідорів — це той випадок, коли однієї порції справді може не вистачити. Заготівля виходить густою, ароматною та з приємною гостринкою.
Заготівля виходить густою, ароматною та з приємною гостринкою. Саме кабачок робить її м’якішою на смак і водночас дозволяє отримати справді велику партію на зиму. У цій заготівлі м’яка овочева основа поєднується з томатною насиченістю, часником і гострим перцем. Саме тому смак виходить об’ємним, домашнім і дуже виразним.
Кількість гострого перцю можна легко підлаштувати під себе. Якщо любите делікатну гостроту, кладіть менше, якщо хочете яскравіший смак – не шкодуйте.
Як приготувати аджику з кабачків та помідорів?
- Час: приблизно 1 година 7 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 кілограми кабачків;
– 1,5 кілограма помідорів;
– 500 грамів моркви;
– 500 грамів солодкого перцю;
– 150 грамів томатної пасти;
– 2 головки часнику;
– гострий перець до смаку;
– 150 грамів цукру;
– 2 – 3 столові ложки солі;
– 200 мілілітрів олії;
– 150 мілілілітрів оцту.
Аджика з кабачків і помідорів / Фото Unsplash
Приготування:
- Помийте кабачки, помідори, моркву та перець і підготуйте їх до подрібнення.
- Кабачки наріжте шматочками та подрібніть через м’ясорубку або блендером. Так само подрібніть моркву і солодкий перець.
- Помідори подрібніть окремо, після чого перекладіть усі овочі у велику каструлю.
- Додайте частину олії, доведіть масу до кипіння і варіть приблизно 30 хвилин, періодично помішуючи.
- Подрібніть часник і гострий перець, додайте їх до овочевої маси та тушкуйте ще близько 20 хвилин.
- Потім додайте томатну пасту, цукор, сіль і решту олії. Перемішайте та готуйте ще 15 хвилин.
- Влийте оцет, проваріть аджику ще 2 хвилини й одразу розкладіть гарячою у стерилізовані банки.
- Закрутіть кришками, переверніть банки й залиште їх до повного охолодження.
Готова аджика виходить густою, ароматною та з приємною гостринкою. Її можна подавати до м’яса, картоплі або просто намазувати на хліб.