Заготовка получается густой, ароматной и с приятной стричкой. Именно кабачок делает ее более мягкой по вкусу и одновременно позволяет получить действительно большую партию на зиму. В этой заготовке мягкое овощное основание сочетается с томатной насыщенностью, чесноком и острым перцем. Именно поэтому вкус получается объемным, домашним и очень выразительным.

Количество острого перца можно легко подстроить под себя. Если любите деликатную остроту, кладите меньше, если хотите более яркий вкус – не жалейте.

Как приготовить кабачки и помидоры?

Время: примерно 1 час 7 минут

примерно 1 час 7 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 килограмма кабачков;

– 1,5 килограмма помидоров;

– 500 граммов моркови;

– 500 граммов сладкого перца;

– 150 граммов томатной пасты;

– 2 головки чеснока;

– острый перец по вкусу;

– 150 граммов сахара;

– 2 – 3 столовые ложки соли;

– 200 миллилитров масла;

– 150 миллилилитров уксуса.



Аджика из кабачков и помидоров / Фото Unsplash

Приготовление:

Вымойте кабачки, помидоры, морковь и перец и подготовьте их к измельчению. Кабачки нарежьте кусочками и измельчите через мясорубку или блендером. Так же измельчите морковь и сладкий перец. Помидоры размельчите отдельно, после чего переложите все овощи в большую кастрюлю. Добавьте часть растительного масла, доведите массу до кипения и варите примерно 30 минут, периодически помешивая. Измельчите чеснок и острый перец, добавьте их в овощную массу и тушите еще около 20 минут. Затем добавьте томатную пасту, сахар, соль и оставшееся масло. Перемешайте и готовьте еще 15 минут. Влейте уксус, проварите аджику еще 2 минуты и сразу разложите горячей в стерилизованные банки. Закрутите крышками, переверните банки и оставьте их до полного охлаждения.

Готовая аджика получается густой, ароматной и приятной стричкой. Ее можно подавать к мясу, картофелю или просто намазывать на хлеб.