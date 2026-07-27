Заготовка получается густой, ароматной и с приятной стричкой. Именно кабачок делает ее более мягкой по вкусу и одновременно позволяет получить действительно большую партию на зиму. В этой заготовке мягкое овощное основание сочетается с томатной насыщенностью, чесноком и острым перцем. Именно поэтому вкус получается объемным, домашним и очень выразительным.
Количество острого перца можно легко подстроить под себя. Если любите деликатную остроту, кладите меньше, если хотите более яркий вкус – не жалейте.
Как приготовить кабачки и помидоры?
- Время: примерно 1 час 7 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 килограмма кабачков;
– 1,5 килограмма помидоров;
– 500 граммов моркови;
– 500 граммов сладкого перца;
– 150 граммов томатной пасты;
– 2 головки чеснока;
– острый перец по вкусу;
– 150 граммов сахара;
– 2 – 3 столовые ложки соли;
– 200 миллилитров масла;
– 150 миллилилитров уксуса.
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Аджика из кабачков и помидоров / Фото Unsplash
Приготовление:
- Вымойте кабачки, помидоры, морковь и перец и подготовьте их к измельчению.
- Кабачки нарежьте кусочками и измельчите через мясорубку или блендером. Так же измельчите морковь и сладкий перец.
- Помидоры размельчите отдельно, после чего переложите все овощи в большую кастрюлю.
- Добавьте часть растительного масла, доведите массу до кипения и варите примерно 30 минут, периодически помешивая.
- Измельчите чеснок и острый перец, добавьте их в овощную массу и тушите еще около 20 минут.
- Затем добавьте томатную пасту, сахар, соль и оставшееся масло. Перемешайте и готовьте еще 15 минут.
- Влейте уксус, проварите аджику еще 2 минуты и сразу разложите горячей в стерилизованные банки.
- Закрутите крышками, переверните банки и оставьте их до полного охлаждения.
Готовая аджика получается густой, ароматной и приятной стричкой. Ее можно подавать к мясу, картофелю или просто намазывать на хлеб.