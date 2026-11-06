Жодної краплі оцту чи лимона: який сік зробить борщ рубіновим

Приготування ідеального прозорого червоного борщу, який традиційно подають у чашках до пиріжків чи крокетів, часто перетворюється на виклик через втрату кольору. Під час тривалого варіння пігменти буряка тьмяніють, набуваючи бурого або рудуватого відтінку.

Більшість кулінарів намагаються стабілізувати барву звичайним оцтом чи лимонним соком, проте ці компоненти часто перебивають ніжний овочевий аромат різкою технічною кислотою. Набагато вишуканішим і дієвішим рішенням є використання натурального соку чорної смородини прямого віджиму без доданого цукру.

Ця ягода від природи насичена антоціанами – потужними природними барвниками темно-фіолетової гами, які миттєво повертають бульйону глибоку рубінову прозорість, зазначає Pysznosci. Окрім візуальної насиченості, смородиновий сік дарує бульйону благородну ягідну кислинку та легку терпкість, перетворюючи звичайну першу страву на справжній шедевр.

Як приготувати борщ із соком?

Час : 1,5 години

: 1,5 години Порцій: 6

Інгредієнти:

Овочева основа:

– 1 кілограм буряків;

– 1500 мілілітрів овочевого бульйону;

– 1 цибулина;

– 3 зубчики часнику;

Прянощі та спеції:

– 2 лаврові листки;

– 4 зерна запашного перцю;

– 5 горошин чорного перцю;

– 1 чайна ложка сушеного майорану;

– пів чайної ложки кам'яної солі;

– 1 дрібка чорного меленого перцю;

Фінальний акцент:

– 250 мілілітрів соку чорної смородини без цукру.

Як додати до борщу кольору / Фото Unsplash

Приготування: