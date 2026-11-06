Ни капли уксуса или лимона: какой сок придаст борщу рубиновый цвет

Большинство кулинаров пытаются стабилизировать цвет обычным уксусом или лимонным соком, однако эти ингредиенты часто перебивают нежный овощной аромат резкой технической кислотой. Гораздо более изысканным и эффективным решением является использование натурального сока черной смородины прямого отжима без добавления сахара.

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Эта ягода от природы насыщена антоцианами – мощными природными красителями темно-фиолетовой гаммы, которые мгновенно возвращают бульону глубокую рубиновую прозрачность, отмечает Pysznosci. Помимо визуальной насыщенности, смородиновый сок придает бульону благородную ягодную кислинку и легкую терпкость, превращая обычное первое блюдо в настоящий шедевр.

Как приготовить борщ с соком?

Время : 1,5 часа

: 1,5 часа Порций: 6

Ингредиенты:

Овощная основа:

– 1 килограмм свеклы;

– 1500 миллилитров овощного бульона;

– 1 луковица;

– 3 зубчика чеснока;

Пряности и специи:

– 2 лавровых листа;

– 4 зерна душистого перца;

– 5 горошин черного перца;

– 1 чайная ложка сушеного майорана;

– половина чайной ложки каменной соли;

– 1 щепотка черного молотого перца;

Финальный акцент:

– 250 миллилитров сока черной смородины без сахара.

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Как придать борщу цвет / Фото unsplash

Приготовление: