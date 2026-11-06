Ни капли уксуса или лимона: какой сок придаст борщу рубиновый цвет

Что добавить в борщ для цвета / Shutterstock
Приготовление идеального прозрачного красного борща, который традиционно подают в чашках к пирожкам или крокетам, часто становится настоящим испытанием из-за потери цвета. Во время длительной варки пигменты свеклы тускнеют, приобретая бурый или рыжеватый оттенок.
Большинство кулинаров пытаются стабилизировать цвет обычным уксусом или лимонным соком, однако эти ингредиенты часто перебивают нежный овощной аромат резкой технической кислотой. Гораздо более изысканным и эффективным решением является использование натурального сока черной смородины прямого отжима без добавления сахара.
Эта ягода от природы насыщена антоцианами – мощными природными красителями темно-фиолетовой гаммы, которые мгновенно возвращают бульону глубокую рубиновую прозрачность, отмечает Pysznosci. Помимо визуальной насыщенности, смородиновый сок придает бульону благородную ягодную кислинку и легкую терпкость, превращая обычное первое блюдо в настоящий шедевр.
Как приготовить борщ с соком?
- Время: 1,5 часа
- Порций: 6
Ингредиенты:
Овощная основа:
– 1 килограмм свеклы;
– 1500 миллилитров овощного бульона;
– 1 луковица;
– 3 зубчика чеснока;
Пряности и специи:
– 2 лавровых листа;
– 4 зерна душистого перца;
– 5 горошин черного перца;
– 1 чайная ложка сушеного майорана;
– половина чайной ложки каменной соли;
– 1 щепотка черного молотого перца;
Финальный акцент:
– 250 миллилитров сока черной смородины без сахара.
Как придать борщу цвет / Фото unsplash
Приготовление:
- Свеклу тщательно вымойте, очистите от кожуры и нарежьте небольшими ровными кубиками.
- Репчатый лук очистите и разрежьте пополам, а зубчики чеснока очистите от шелухи и слегка раздавите плоской стороной ножа, чтобы они охотнее отдавали эфирные масла.
- В широкую кастрюлю налейте 1500 миллилитров овощного бульона, выложите нарезанную свеклу, половинки лука, чеснок, лавровые листья, горошины душистого и черного перца.
- Доведите смесь до кипения на среднем огне, после чего немедленно уменьшите огонь до минимального, накройте кастрюлю крышкой и тушите бульон в течение 40 – 60 минут, не допуская бурного кипения жидкости. Когда кубики свеклы полностью отдадут вкус и станут мягкими, разотрите в сухих ладонях 1 чайную ложку майорана для максимального раскрытия аромата, всыпьте в кастрюлю, перемешайте и варите на слабом огне еще 5 – 10 минут.
- Снимите кастрюлю с плиты, осторожно процедите настой через мелкое сито в чистую кастрюлю, удаляя все овощи и горошины специй, после чего влейте в горячую прозрачную жидкость 250 миллилитров сока черной смородины.
- Добавьте соль и молотый перец по вкусу, перемешайте и верните кастрюлю на самый слабый огонь: прогрейте борщ в течение 2 – 3 минут почти до горячего состояния, категорически не допуская закипания, чтобы сохранить свежесть аромата и чистый рубиновый оттенок, и сразу разливайте по порционным чашкам.
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