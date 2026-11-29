Ранкове приготування сніданку часто забирає дорогоцінні хвилини, проте з гречаною кашею цей процес можна скоротити буквально до 2 хвилин підготовки з вечора.

Звичайну коричневу крупу зовсім не обов'язково ставити на плиту чи витрачати на неї газ і електроенергію – достатньо залити зерна холодною питною водою в банці та прибрати на ніч у холодильник.

До ранку гречка вбере вологу, стане м'якою, розсипчастою і повністю готовою до вживання як у холодному вигляді, так і після швидкого підігрівання.

Як зробити "ліниву" гречку?

Час : 5 хвилин (плюс 8 годин на настоювання в холодильнику)

: 5 хвилин (плюс 8 годин на настоювання в холодильнику) Порцій: 2

Інгредієнти:

– 100 грамів коричневої гречаної крупи (приблизно 1/2 склянки);

– 200 мілілітрів холодної питної води (1 склянка);

– 1 дрібка солі (за бажанням, для солоного варіанту);

для подачі:

– 15 грамів вершкового масла (або мед, ягоди чи горіхи для солодкого сніданку).

Приготування: