Як приготувати "ліниву" гречку / Pixabay
Ранкове приготування сніданку часто забирає дорогоцінні хвилини, проте з гречаною кашею цей процес можна скоротити буквально до 2 хвилин підготовки з вечора.
Звичайну коричневу крупу зовсім не обов'язково ставити на плиту чи витрачати на неї газ і електроенергію – достатньо залити зерна холодною питною водою в банці та прибрати на ніч у холодильник.
До ранку гречка вбере вологу, стане м'якою, розсипчастою і повністю готовою до вживання як у холодному вигляді, так і після швидкого підігрівання.
Як зробити "ліниву" гречку?
- Час: 5 хвилин (плюс 8 годин на настоювання в холодильнику)
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 100 грамів коричневої гречаної крупи (приблизно 1/2 склянки);
– 200 мілілітрів холодної питної води (1 склянка);
– 1 дрібка солі (за бажанням, для солоного варіанту);
для подачі:
– 15 грамів вершкового масла (або мед, ягоди чи горіхи для солодкого сніданку).
Приготування:
- Увечері переберіть коричневу гречану крупу від випадкових темних зерен або сміття й ретельно промийте під прохолодною водою до прозорості.
- Для цього способу підходить саме звична обсмажена коричнева гречка: на виробництві її ще до очищення від лушпиння пропарюють і висушують, тому крупа фактично вже пройшла первинну термічну обробку й легко розм'якає без кип'ятіння, на відміну від сирої зеленої.
- Пересипте промиту крупу в скляну банку або контейнер із запасом об'єму, оскільки за ніч зерна збільшаться майже вдвічі.
- Залийте гречку холодною очищеною питною водою у пропорції 1 до 2, за бажанням додайте дрібку солі, якщо плануєте сніданок із вершковим маслом, або залиште без солі для солодкого варіанта.
- Щільно закрийте банку кришкою й обов'язково поставте на ніч у холодильник – при кімнатній температурі залита водою крупа може закиснути.
- Уранці перевірте консистенцію зерен: гречка має ввібрати майже всю рідину, стати м'якою, але зберегти легку приємну пружність без хрускоту, а якщо на дні залишилося трохи зайвої вологи, просто злийте її.
- Готову кашу можна їсти одразу холодною з медом, горіхами чи ягодами або перекласти в тарілку з шматочком вершкового масла й прогріти 1 – 2 хвилини в мікрохвильовій печі чи на сковороді.
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