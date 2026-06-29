Суп, який не треба варити: ідеальний гаспачо для аномальної спеки

У спеку гарячий суп часто навіть не хочеться ставити на плиту. Тут виручають холодні страви, які готуються з овочів, блендера й кількох соусів – без каструлі, кипіння та довгого очікування біля плити.

Гаспачо якраз із таких варіантів. Помідори, огірок, перець і селера перетворюються на легкий холодний суп, а фета та хрустка тортилья роблять подачу цікавішою і ситнішою, повідомляє Андрій Клюс. Цікаво Майже всі солять картоплю неправильно: перевірений роками рецепт від кулінарів Як приготувати холодний гаспачо з фетою та хрусткою тортильєю? Час: 25 хвилин + охолодження

25 хвилин + охолодження Порцій: 2 – 3 Інгредієнти:

– 4 стиглі помідори;

– 1 огірок;

– 1 болгарський перець;

– 1 – 2 стебла селери;

– 1 столова ложка соєвого соусу;

– 1 чайна ложка бальзамічного оцту;

– 1 чайна ложка вустерського соусу;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 0,5 чайної ложки цукру;

– 0,5 чайної ложки копченої паприки;

– чорний мелений перець;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 тортилья;

– 80 – 100 грамів сиру фета;

– 1 – 2 чайні ложки пасти з петрушки для подавання. Як приготувати холодний суп: дивіться відео Приготування: Помідори помийте, розріжте, виріжте тверду серцевину та поріжте шматочками. Шкірку можна зняти без бланшування: покладіть скибочку помідора шкіркою донизу й обережно зріжте її ножем. Огірок очистіть від шкірки, щоб суп мав ніжнішу текстуру, і поріжте невеликими шматочками. Болгарський перець також очистіть від шкірки, наріжте й перекладіть до решти овочів. У стебел селери зріжте грубі краї, за потреби зніміть верхній волокнистий шар овочечисткою та поріжте селеру шматочками. Перекладіть усі підготовлені овочі в чашу блендера. Додайте соєвий соус, бальзамічний оцет, вустерський соус, сіль, трохи цукру, копчену паприку та мелений перець. Перебийте все блендером до однорідної консистенції. Влийте оливкову олію та ще раз коротко перебийте суп. Спробуйте гаспачо й за потреби додайте ще солі, цукру або спецій. Поставте суп у холодильник, щоб він добре охолов. Якщо часу мало, можна додати трохи льоду. Тортилью підсушіть у духовці до золотистого кольору, дайте їй трохи охолонути й поламайте на хрусткі шматочки. Охолоджений гаспачо налийте в тарілку, у центр викладіть розламану фету, додайте трохи пасти з петрушки та подайте з чипсами з тортильї.