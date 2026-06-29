Гаспачо якраз із таких варіантів. Помідори, огірок, перець і селера перетворюються на легкий холодний суп, а фета та хрустка тортилья роблять подачу цікавішою і ситнішою, повідомляє Андрій Клюс.
Цікаво Майже всі солять картоплю неправильно: перевірений роками рецепт від кулінарів
Як приготувати холодний гаспачо з фетою та хрусткою тортильєю?
- Час: 25 хвилин + охолодження
- Порцій: 2 – 3
Інгредієнти:
– 4 стиглі помідори;
– 1 огірок;
– 1 болгарський перець;
– 1 – 2 стебла селери;
– 1 столова ложка соєвого соусу;
– 1 чайна ложка бальзамічного оцту;
– 1 чайна ложка вустерського соусу;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 0,5 чайної ложки цукру;
– 0,5 чайної ложки копченої паприки;
– чорний мелений перець;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 тортилья;
– 80 – 100 грамів сиру фета;
– 1 – 2 чайні ложки пасти з петрушки для подавання.
Як приготувати холодний суп: дивіться відеоХочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Приготування:
- Помідори помийте, розріжте, виріжте тверду серцевину та поріжте шматочками.
- Шкірку можна зняти без бланшування: покладіть скибочку помідора шкіркою донизу й обережно зріжте її ножем.
- Огірок очистіть від шкірки, щоб суп мав ніжнішу текстуру, і поріжте невеликими шматочками. Болгарський перець також очистіть від шкірки, наріжте й перекладіть до решти овочів.
- У стебел селери зріжте грубі краї, за потреби зніміть верхній волокнистий шар овочечисткою та поріжте селеру шматочками.
- Перекладіть усі підготовлені овочі в чашу блендера.
- Додайте соєвий соус, бальзамічний оцет, вустерський соус, сіль, трохи цукру, копчену паприку та мелений перець.
- Перебийте все блендером до однорідної консистенції. Влийте оливкову олію та ще раз коротко перебийте суп.
- Спробуйте гаспачо й за потреби додайте ще солі, цукру або спецій. Поставте суп у холодильник, щоб він добре охолов. Якщо часу мало, можна додати трохи льоду. Тортилью підсушіть у духовці до золотистого кольору, дайте їй трохи охолонути й поламайте на хрусткі шматочки.
- Охолоджений гаспачо налийте в тарілку, у центр викладіть розламану фету, додайте трохи пасти з петрушки та подайте з чипсами з тортильї.