Кабачки з фаршем у клярі: проста вечеря замість котлет

Кабачки легко рятують вечерю, коли котлети вже набридли, а готувати хочеться без складних рухів і довгого списку продуктів. У цьому рецепті овоч стає основою для соковитих заготовок із фаршем під золотистим кляром.

Кабачок тут працює на повну: тримає соковиту начинку й дає страві м’яку основу без зайвої мороки. Усе тримається на простому наборі продуктів і швидкому способі приготування. Саме тому ця вечеря легко може витіснити звичні котлети.

Як приготувати кабачки з фаршем у клярі?

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

Для начинки:

– 2 молоді кабачки;

– 350 грамів м’ясного фаршу;

– 1 цибулина;

– кріп до смаку;

– сіль до смаку;

– чорний мелений перець до смаку;

– сухий часник до смаку;

– олія для смаження.

Для кляру:

– 3 яйця;

– 150 грамів сметани 15%;

– 3 столові ложки води;

– 3 – 6 столових ложок борошна;

– сіль до смаку;

– чорний мелений перець до смаку.

Приготування: