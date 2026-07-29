Кабачок тут працює на повну: тримає соковиту начинку й дає страві м’яку основу без зайвої мороки. Усе тримається на простому наборі продуктів і швидкому способі приготування. Саме тому ця вечеря легко може витіснити звичні котлети.
Як приготувати кабачки з фаршем у клярі?
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
Для начинки:
– 2 молоді кабачки;
– 350 грамів м’ясного фаршу;
– 1 цибулина;
– кріп до смаку;
– сіль до смаку;
– чорний мелений перець до смаку;
– сухий часник до смаку;
– олія для смаження.
Для кляру:
– 3 яйця;
– 150 грамів сметани 15%;
– 3 столові ложки води;
– 3 – 6 столових ложок борошна;
– сіль до смаку;
– чорний мелений перець до смаку.
Приготування:
- Змішайте фарш із дрібно нарізаною цибулею, кропом, сіллю, перцем і сухим часником.
- Наріжте кабачки вздовж тонкими смужками, трохи посоліть і залиште на 15 хвилин. Потім обсушіть їх паперовими рушниками.
- Для кляру з’єднайте яйця, сметану, воду, сіль і перець. Поступово всипайте борошно, поки маса не стане однорідною і середньої густоти.
- На половину смужки кабачка викладіть тонкий шар фаршу, накрийте другою половиною, занурте заготовки у кляр і викладіть на розігріту сковороду з олією.
- Смажте під кришкою на помірному вогні з обох боків, поки не з’явиться рум’яна скоринка, а фарш повністю не приготується.