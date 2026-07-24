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24 липня, 15:15
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Забудьте про текілу одним ковтком: ці коктейлі покажуть її зовсім інакше

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Текіла рідко залишається просто пляшкою на столі. Вона швидко задає настрій вечора: лайм, сіль, лід, високі келихи й коктейлі, які не потребують барної стійки на пів кухні.

24 липня для цього є окремий привід – День текіли. Його зручно використати не для гучної вечірки, а для кількох добре змішаних напоїв, де смак агави не губиться за сиропами. 

Для домашнього бару достатньо лайма, грейпфрутової газованої води, апельсинового соку, льоду й солі. Далі все вирішує баланс: кислинка, легка солодкість, холод і правильний келих. 

Як пити текілу, щоб відчути її смак? 

Текілу можна подавати чистою або в коктейлях. Для шотів краще брати охолоджений напій, але не перетворювати його на крижану рідину без аромату. Надто низька температура приглушує смак, тому пляшку достатньо потримати в холодильнику. 

Класичний варіант із сіллю та лаймом підходить для текіли бланко. Спершу зробіть ковток, а вже потім додайте лайм. Так напій не зникає під цитрусом, а навпаки отримує яскравіший післясмак. Для повільної подачі краще підійде репосадо або аньєхо. Таку текілу наливайте в невеликий келих і залишайте без зайвих добавок. У смаку буде більше м’якості, дерева, карамельних і пряних відтінків.

Напій, який цінують в усьому світі / Фото Pixabay

У коктейлях також найзручніше використовувати бланко. Вона чистіша за смаком і добре поєднується з лаймом, грейпфрутом, апельсином, м’ятою та газованою водою. Якщо хочеться глибшого смаку, замініть її на репосадо. 

Лід має значення. Великі кубики повільніше тануть, тому коктейль довше залишається холодним і не стає водянистим за кілька хвилин.

Які традиції пов’язані з текілою? 

Текілу найчастіше асоціюють із Мексикою, агавою та подачею з лаймом. Але сам напій не обмежується швидким шотом. 

У Мексиці до нього часто додають сангріту – окремий пряний томатно-цитрусовий напій, який подають поруч, а не змішують у келиху. Ще одна традиція – коктейлі з простим складом. Маргарита тримається на поєднанні текіли, лайма й апельсинового лікеру.Палома дає інший характер: грейпфрут, газованість і солоний край келиха. 

Для домашньої подачі не треба складних прикрас. Сіль на обідку келиха, часточка лайма, кілька кубиків льоду й чистий прозорий посуд уже створюють потрібний вигляд. 

До текіли пасують закуски з виразним смаком: начос, гуакамоле, сальса, тако, гостра кукурудза, смажені креветки, курка з лаймом або сирні снеки. Головне – не перевантажити стіл солодкими десертами, бо вони легко перебивають аромат напою. 

Як приготувати класичну Маргариту? 

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: 1 

Інгредієнти: 
– 50 мілілітрів текіли бланко; 
– 25 мілілітрів апельсинового лікеру; 
– 25 мілілітрів соку лайма; 
– лід; 
– сіль для обідка келиха; 
– часточка лайма для подачі. 

Приготування: 

  1. Змочіть край келиха часточкою лайма й занурте його в сіль.
  2. Наповніть шейкер льодом.
  3. Влийте текілу, апельсиновий лікер і сік лайма.
  4. Добре струсіть шейкер 10 – 15 секунд.
  5. Процідіть коктейль у підготовлений келих.
  6. Додайте часточку лайма й одразу подавайте.

Як приготувати Палому? 

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: 1 

Інгредієнти: 
– 50 мілілітрів текіли бланко; 
– 15 мілілітрів соку лайма; 
– 120 мілілітрів грейпфрутової газованої води; 
– лід; 
– сіль для обідка келиха; 
– часточка грейпфрута або лайма. 

Приготування: 

  1. Змочіть край високого келиха лаймом і занурте в сіль.
  2. Наповніть келих льодом.
  3. Влийте текілу й сік лайма.
  4. Долийте грейпфрутову газовану воду.
  5. Обережно перемішайте ложкою.
  6. Прикрасьте часточкою грейпфрута або лайма. 

Як приготувати Текіла санрайз? 

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: 1 

Інгредієнти: 
– 50 мілілітрів текіли бланко; 
– 120 мілілітрів апельсинового соку; 
– 15 мілілітрів гранатового сиропу; 
– лід; 
– часточка апельсина для подачі. 

Приготування: 

  1. Наповніть високий келих льодом.
  2. Влийте текілу й апельсиновий сік. Легко перемішайте.
  3. Повільно додайте гранатовий сироп по стінці келиха.
  4. Не перемішуйте, щоб унизу з’явився яскравий шар.
  5. Прикрасьте часточкою апельсина й подавайте одразу. 

Як приготувати текілу з лаймом і газованою водою? 

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: 1 

Інгредієнти: 
– 50 мілілітрів текіли бланко або репосадо; 
– 20 мілілітрів соку лайма; 
– 120 мілілітрів газованої води; 
– лід; 
– сіль до смаку; 
– кружальце лайма. 

Приготування: 

  1. Наповніть келих льодом.
  2. Влийте текілу й сік лайма.
  3. Додайте дрібку солі, якщо хочете виразніший смак.
  4. Долийте газовану воду й обережно перемішайте. Додайте кружальце лайма.
  5. Подавайте холодним.

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