24 липня для цього є окремий привід – День текіли. Його зручно використати не для гучної вечірки, а для кількох добре змішаних напоїв, де смак агави не губиться за сиропами.
Для домашнього бару достатньо лайма, грейпфрутової газованої води, апельсинового соку, льоду й солі. Далі все вирішує баланс: кислинка, легка солодкість, холод і правильний келих.
Як пити текілу, щоб відчути її смак?
Текілу можна подавати чистою або в коктейлях. Для шотів краще брати охолоджений напій, але не перетворювати його на крижану рідину без аромату. Надто низька температура приглушує смак, тому пляшку достатньо потримати в холодильнику.
Класичний варіант із сіллю та лаймом підходить для текіли бланко. Спершу зробіть ковток, а вже потім додайте лайм. Так напій не зникає під цитрусом, а навпаки отримує яскравіший післясмак. Для повільної подачі краще підійде репосадо або аньєхо. Таку текілу наливайте в невеликий келих і залишайте без зайвих добавок. У смаку буде більше м’якості, дерева, карамельних і пряних відтінків.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Напій, який цінують в усьому світі / Фото Pixabay
У коктейлях також найзручніше використовувати бланко. Вона чистіша за смаком і добре поєднується з лаймом, грейпфрутом, апельсином, м’ятою та газованою водою. Якщо хочеться глибшого смаку, замініть її на репосадо.
Лід має значення. Великі кубики повільніше тануть, тому коктейль довше залишається холодним і не стає водянистим за кілька хвилин.
Які традиції пов’язані з текілою?
Текілу найчастіше асоціюють із Мексикою, агавою та подачею з лаймом. Але сам напій не обмежується швидким шотом.
У Мексиці до нього часто додають сангріту – окремий пряний томатно-цитрусовий напій, який подають поруч, а не змішують у келиху. Ще одна традиція – коктейлі з простим складом. Маргарита тримається на поєднанні текіли, лайма й апельсинового лікеру.Палома дає інший характер: грейпфрут, газованість і солоний край келиха.
Для домашньої подачі не треба складних прикрас. Сіль на обідку келиха, часточка лайма, кілька кубиків льоду й чистий прозорий посуд уже створюють потрібний вигляд.
До текіли пасують закуски з виразним смаком: начос, гуакамоле, сальса, тако, гостра кукурудза, смажені креветки, курка з лаймом або сирні снеки. Головне – не перевантажити стіл солодкими десертами, бо вони легко перебивають аромат напою.
Як приготувати класичну Маргариту?
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 50 мілілітрів текіли бланко;
– 25 мілілітрів апельсинового лікеру;
– 25 мілілітрів соку лайма;
– лід;
– сіль для обідка келиха;
– часточка лайма для подачі.
Приготування:
- Змочіть край келиха часточкою лайма й занурте його в сіль.
- Наповніть шейкер льодом.
- Влийте текілу, апельсиновий лікер і сік лайма.
- Добре струсіть шейкер 10 – 15 секунд.
- Процідіть коктейль у підготовлений келих.
- Додайте часточку лайма й одразу подавайте.
Як приготувати Палому?
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 50 мілілітрів текіли бланко;
– 15 мілілітрів соку лайма;
– 120 мілілітрів грейпфрутової газованої води;
– лід;
– сіль для обідка келиха;
– часточка грейпфрута або лайма.
Приготування:
- Змочіть край високого келиха лаймом і занурте в сіль.
- Наповніть келих льодом.
- Влийте текілу й сік лайма.
- Долийте грейпфрутову газовану воду.
- Обережно перемішайте ложкою.
- Прикрасьте часточкою грейпфрута або лайма.
Як приготувати Текіла санрайз?
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 50 мілілітрів текіли бланко;
– 120 мілілітрів апельсинового соку;
– 15 мілілітрів гранатового сиропу;
– лід;
– часточка апельсина для подачі.
Приготування:
- Наповніть високий келих льодом.
- Влийте текілу й апельсиновий сік. Легко перемішайте.
- Повільно додайте гранатовий сироп по стінці келиха.
- Не перемішуйте, щоб унизу з’явився яскравий шар.
- Прикрасьте часточкою апельсина й подавайте одразу.
Як приготувати текілу з лаймом і газованою водою?
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 50 мілілітрів текіли бланко або репосадо;
– 20 мілілітрів соку лайма;
– 120 мілілітрів газованої води;
– лід;
– сіль до смаку;
– кружальце лайма.
Приготування:
- Наповніть келих льодом.
- Влийте текілу й сік лайма.
- Додайте дрібку солі, якщо хочете виразніший смак.
- Долийте газовану воду й обережно перемішайте. Додайте кружальце лайма.
- Подавайте холодним.