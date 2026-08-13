Кукурудза в рукаві за 10 хвилин: рецепт із вершковим маслом, часником і чилі

Молода кукурудза може бути не лише вареною: у рукаві вона готується швидко та виходить соковитою. Завдяки такому способу приготування вона добре вбирає аромат масла і спецій.

Іноді найкраща літня закуска народжується не в каструлі, а в рукаві для запікання. Саме такий спосіб приготування пропонує Ектор Хіменес-Браво.

Секрет простий: кукурудза вбирає масляну суміш, а рукав утримує пару й допомагає зернам швидше стати ніжними. У підсумку качани виходять м’якими, пряними й дуже ароматними.

Як зробити кукурудзу у рукаві за рецептом Ектора?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 качани кукурудзи;

– 30 грамів вершкового масла;

– 1 зубчик часнику;

– пластівці чилі до смаку;

– сіль до смаку;

– свіжа кінза до смаку.

Приготування:

Розтопіть вершкове масло або просто добре його розм’якшіть. Додайте подрібнений часник, сіль, пластівці чилі та дрібно нарізану кінзу. Перемішайте, щоб спеції рівномірно розійшлися в маслі. Очистіть качани кукурудзи від листя та волокон, після чого змастіть їх масляною сумішшю з усіх боків. Перекладіть кукурудзу в рукав для запікання та щільно закрийте його з обох боків. Покладіть рукав у мікрохвильовку і готуйте кукурудзу приблизно 10 хвилин на максимальній потужності. Час може трохи відрізнятися залежно від приладу та розміру качанів. Обережно дістаньте кукурудзу з рукава, адже всередині накопичується гаряча пара. Перед подачею за бажанням додайте ще трохи солі, свіжої зелені або пластівців чилі.

Чому молода кукурудза така смачна?

Сучасна кукурудза походить від дикої трави теосінте, а її м’які та солодкі качани – це результат тисячоліть селекції. Генетичні дослідження показують, що понад 5 тисяч років тому вона вже була настільки змінена людиною, що за ДНК була ближчою до сучасної кукурудзи, ніж до свого дикого предка.

Саме тому молоді качани так добре підходять для швидкого запікання або варіння. Це простий спосіб отримати ніжну кукурудзу з насиченим масляно-пряним смаком.