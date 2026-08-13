Иногда лучшая летняя закуска получается не в кастрюле, а в рукаве для запекания. Именно такой способ приготовления предлагает Эктор Хименес-Браво.

Секрет прост: кукуруза впитывает масляную смесь, а рукав удерживает пар и помогает зернам быстрее стать нежными. В результате початки получаются мягкими, пряными и очень ароматными.

Как приготовить кукурузу в рукаве по рецепту Эктора?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 початка кукурузы;

– 30 граммов сливочного масла;

– 1 зубчик чеснока;

– хлопья чили по вкусу;

– соль по вкусу;

– свежая кинза по вкусу.

Приготовление:

Растопите сливочное масло или просто хорошо его размягчите. Добавьте измельченный чеснок, соль, хлопья чили и мелко нарезанную кинзу. Перемешайте, чтобы специи равномерно распределились в масле. Очистите початки кукурузы от листьев и волокон, после чего смажьте их масляной смесью со всех сторон. Переложите кукурузу в рукав для запекания и плотно закройте его с обеих сторон. Поместите рукав в микроволновую печь и готовьте кукурузу примерно 10 минут на максимальной мощности. Время может немного отличаться в зависимости от прибора и размера початков. Осторожно достаньте кукурузу из рукава, ведь внутри скапливается горячий пар. Перед подачей по желанию добавьте еще что-то из следующего: соль, свежая зелень или хлопья чили.

Почему молодая кукуруза такая вкусная?

Современная кукуруза происходит от дикой травы теосинте, а ее мягкие и сладкие початки – это результат тысячелетий селекции. Генетические исследования показывают, что более 5 тысяч лет назад она уже была настолько изменена человеком, что по ДНК была ближе к современной кукурузе, чем к своему дикому предку.

Именно поэтому молодые початки так хорошо подходят для быстрого запекания или варки. Это простой способ получить нежную кукурузу с насыщенным маслянисто-пряным вкусом.