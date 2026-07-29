Квашені огірки будуть хрустіти всю зиму: весь секрет у ложці борошна

Секрет хрустких квашених огірків часто ховається не в екзотичних спеціях, а в правильній ферментації. У цьому рецепті до розсолу додають борошно, і саме воно допомагає огіркам набути того самого бочкового смаку.

Огірки в цьому рецепті квасять не лише внаслідок солі. Борошно допомагає розсолу запустити правильну ферментацію, і саме це дає знайомий бочковий смак. Щоб зрозуміти, чому огірки виходять хрусткими, варто глянути на сам процес. Тут працює молочнокисле бродіння, а не просто звичайне засолювання, про що пише Science direct.

Чому такі огірки добре зберігаються?

Під час ферментації природні молочнокислі бактерії перетворюють цукри в огірках на молочну кислоту. Вона знижує pH і допомагає продукту не псуватися.

Ще один нюанс: у традиційній ферментації саме бактерії виконують основну роботу всередині огірка. Дріжджі туди проникають не так легко, тому правильний розсіл і анаеробні умови мають велике значення для смаку та текстури.

Цікаво! Саме завдяки такому процесу квашені огірки можуть довго стояти без псування й зберігати щільність.

У цьому рецепті до огірків додають борошно. Воно й допомагає отримати той самий насичений, “бочковий” результат, який так цінують у домашній консервації.

На виході огірки виходять міцними, ароматними й хрусткими. Саме за це цей рецепт і зберігають із року в рік.

Як приготувати квашені огірки з борошном?

Час: 30 хвилин + 3 – 5 днів на квашення

30 хвилин + 3 – 5 днів на квашення Порцій: 1 трилітрова банка

Інгредієнти:

– огірки, скільки поміститься в банку;

– 1,5 літра холодної води;

– 2 столові ложки солі;

– 1 столова ложка житнього або пшеничного борошна;

– 3 – 5 зубчиків часнику;

– 2 – 3 парасольки кропу;

– листя хрону;

– листя вишні або смородини;

– чорний перець горошком до смаку;

– шматочок кореня хрону до смаку.

Приготування: