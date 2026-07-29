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29 липня, 09:45
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Квашені огірки будуть хрустіти всю зиму: весь секрет у ложці борошна

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Секрет хрустких квашених огірків часто ховається не в екзотичних спеціях, а в правильній ферментації. У цьому рецепті до розсолу додають борошно, і саме воно допомагає огіркам набути того самого бочкового смаку.

Огірки в цьому рецепті квасять не лише внаслідок солі. Борошно допомагає розсолу запустити правильну ферментацію, і саме це дає знайомий бочковий смак. Щоб зрозуміти, чому огірки виходять хрусткими, варто глянути на сам процес. Тут працює молочнокисле бродіння, а не просто звичайне засолювання, про що пише Science direct.

Чому такі огірки добре зберігаються?

Під час ферментації природні молочнокислі бактерії перетворюють цукри в огірках на молочну кислоту. Вона знижує pH і допомагає продукту не псуватися.

Ще один нюанс: у традиційній ферментації саме бактерії виконують основну роботу всередині огірка. Дріжджі туди проникають не так легко, тому правильний розсіл і анаеробні умови мають велике значення для смаку та текстури.

Цікаво! Саме завдяки такому процесу квашені огірки можуть довго стояти без псування й зберігати щільність.

У цьому рецепті до огірків додають борошно. Воно й допомагає отримати той самий насичений, “бочковий” результат, який так цінують у домашній консервації.

На виході огірки виходять міцними, ароматними й хрусткими. Саме за це цей рецепт і зберігають із року в рік.

Як приготувати квашені огірки з борошном?

  • Час: 30 хвилин + 3 – 5 днів на квашення
  • Порцій: 1 трилітрова банка

Інгредієнти:
– огірки, скільки поміститься в банку;
– 1,5 літра холодної води;
– 2 столові ложки солі;
– 1 столова ложка житнього або пшеничного борошна;
– 3 – 5 зубчиків часнику;
– 2 – 3 парасольки кропу;
– листя хрону;
– листя вишні або смородини;
– чорний перець горошком до смаку;
– шматочок кореня хрону до смаку.

Приготування:

  1. Огірки добре помийте та залийте холодною водою на 2 – 3 години, щоб після квашення вони залишилися щільними й хрусткими. На дно чистої трилітрової банки викладіть листя хрону, кріп, часник, листя вишні або смородини, чорний перець і шматочок кореня хрону. Щільно складіть огірки в банку.
  2. В окремій посудині змішайте холодну воду із сіллю та борошном, добре розмішайте, щоб не було великих грудочок. Залийте огірки розсолом так, щоб вони були повністю покриті рідиною.
  3. Накрийте банку марлею або кришкою без щільного закручування та поставте в глибоку тарілку, бо під час бродіння розсіл може витікати. Залиште огірки при кімнатній температурі на 3 – 5 днів.
  4. Коли розсіл помутніє, з’явиться характерний кислуватий аромат, а огірки змінять колір, перенесіть банку в холодильник або прохолодне місце.
  5. Для тривалого зберігання розсіл можна злити, прокип’ятити, знову залити ним огірки й закрити банку кришкою.