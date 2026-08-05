Огірки "Ідеал" на зиму: перевірений рецепт хрустких маринованих огірків
Хрусткі мариновані огірки без “вибухових” банок — один із тих рецептів, де важлива кожна дрібниця. Від замочування овочів до дворазового заливання окропом.
Хрусткі мариновані огірки без "вибухових" банок – це насамперед правильна підготовка овочів, банок і маринаду. Огірки для цього рецепта спершу замочують у холодній воді щонайменше на 2 години, а банки стерилізують над парою. Саме ці дрібниці й допомагають заготівлі спокійно простояти всю зиму, пише Gospodynka.
Як приготувати огірки на зиму?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– засолювальні огірки – скільки поміститься в банку;
– 3 парасольки кропу або гілочки кропу;
– 1 – 2 чайні ложки сушеного кропу за потреби;
– листя або корінь хрону;
– листя вишні та смородини за бажанням;
– 3 зубчики часнику;
– 14 горошин чорного перцю;
– 3 горошини духмяного перцю;
– 1 столова ложка солі;
– 2 столові ложки цукру;
– 4 столові ложки 9% оцту.
Приготування:
- На дно кожної літрової банки покласти 3 парасольки кропу, листя хрону, 3 зубчики часнику, 14 горошин чорного перцю та 3 горошини духмяного перцю.
- Щільно укласти огірки, щоб у банці залишилося якомога менше місця для маринаду.
- Залити банки окропом до самого верху, накрити стерилізованими кришками й залишити на 15 хвилин.
- Першу воду злити, вдруге залити свіжим окропом і залишити ще на 10 хвилин.
- Другу воду перелити в каструлю, додати приблизно 1 кухоль води й довести до кипіння.
- У кожну літрову банку додати 1 столова ложка солі, 2 столова ложка цукру та 4 столова ложка 9% оцту.
- Залити киплячим маринадом до самого верху й одразу закатати банки.
- Трохи прокрутити банки, щоб сіль і цукор розчинилися, перевернути догори дном, добре вкрити ковдрою або рушником і залишити до повного охолодження.
Що робить маринад надійним?
У цьому рецепті все тримається на простій формулі: сіль, цукор, оцет і повторне заливання окропом. Оцет підкислює середовище й допомагає огіркам довше зберігатися.
Важливо! Саме завдяки цьому банки можна тримати при кімнатній температурі в темному місці, а огірки залишаються ароматними й хрусткими.
Маринування огірків має дуже давню історію: за археологічними та історичними даними, їх могли тримати в розсолі ще близько 2030 року до н. е. Це одна з найстаріших технологій консервування їжі, яка працює завдяки молочнокислому бродінню.
Рецепт подано за матеріалом каналу "Артисти". Якщо дотриматися всіх кроків, огірки справді вийдуть без сюрпризів узимку.