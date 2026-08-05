Хрусткі мариновані огірки без "вибухових" банок – це насамперед правильна підготовка овочів, банок і маринаду. Огірки для цього рецепта спершу замочують у холодній воді щонайменше на 2 години, а банки стерилізують над парою. Саме ці дрібниці й допомагають заготівлі спокійно простояти всю зиму, пише Gospodynka.

Як приготувати огірки на зиму?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– засолювальні огірки – скільки поміститься в банку;

– 3 парасольки кропу або гілочки кропу;

– 1 – 2 чайні ложки сушеного кропу за потреби;

– листя або корінь хрону;

– листя вишні та смородини за бажанням;

– 3 зубчики часнику;

– 14 горошин чорного перцю;

– 3 горошини духмяного перцю;

– 1 столова ложка солі;

– 2 столові ложки цукру;

– 4 столові ложки 9% оцту.

Приготування:

На дно кожної літрової банки покласти 3 парасольки кропу, листя хрону, 3 зубчики часнику, 14 горошин чорного перцю та 3 горошини духмяного перцю. Щільно укласти огірки, щоб у банці залишилося якомога менше місця для маринаду. Залити банки окропом до самого верху, накрити стерилізованими кришками й залишити на 15 хвилин. Першу воду злити, вдруге залити свіжим окропом і залишити ще на 10 хвилин. Другу воду перелити в каструлю, додати приблизно 1 кухоль води й довести до кипіння. У кожну літрову банку додати 1 столова ложка солі, 2 столова ложка цукру та 4 столова ложка 9% оцту. Залити киплячим маринадом до самого верху й одразу закатати банки. Трохи прокрутити банки, щоб сіль і цукор розчинилися, перевернути догори дном, добре вкрити ковдрою або рушником і залишити до повного охолодження.

Що робить маринад надійним?

У цьому рецепті все тримається на простій формулі: сіль, цукор, оцет і повторне заливання окропом. Оцет підкислює середовище й допомагає огіркам довше зберігатися.

Важливо! Саме завдяки цьому банки можна тримати при кімнатній температурі в темному місці, а огірки залишаються ароматними й хрусткими.

Маринування огірків має дуже давню історію: за археологічними та історичними даними, їх могли тримати в розсолі ще близько 2030 року до н. е. Це одна з найстаріших технологій консервування їжі, яка працює завдяки молочнокислому бродінню.

Рецепт подано за матеріалом каналу "Артисти". Якщо дотриматися всіх кроків, огірки справді вийдуть без сюрпризів узимку.