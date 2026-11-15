Чудовий перекус у піст: як приготувати пасту на канапки з консерви

Коли не хочеться довго стояти біля плити, канапки з ситною намазкою можуть швидко вирішити питання перекусу. Тунець добре поєднується з яйцем, цибулею та зеленню, а сама паста готується буквально за кілька хвилин.

Її можна подати на підсмаженому хлібі, багеті або крекерах. Якщо рецепт потрібен для строгого посту, яйця варто прибрати, а звичайний майонез замінити пісним, зазначає Кwestia smaku.

Як приготувати салат із тунцем і яйцями?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– приблизно 300 грамів тунця в оливковій олії або у власному соку;

– 2 яйця;

– 1/4 солодкої цибулини;

– 4 столові ложки майонезу;

– 1 столова ложка подрібненої петрушки;

– сіль до смаку;

– чорний мелений перець до смаку.

Яка це смакота / Фото kwestia smaku

Приготування: