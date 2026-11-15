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15 листопада, 23:25
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Чудовий перекус у піст: як приготувати пасту на канапки з консерви

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Коли не хочеться довго стояти біля плити, канапки з ситною намазкою можуть швидко вирішити питання перекусу. Тунець добре поєднується з яйцем, цибулею та зеленню, а сама паста готується буквально за кілька хвилин.

Її можна подати на підсмаженому хлібі, багеті або крекерах. Якщо рецепт потрібен для строгого посту, яйця варто прибрати, а звичайний майонез замінити пісним, зазначає Кwestia smaku.

Як приготувати салат із тунцем і яйцями?

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– приблизно 300 грамів тунця в оливковій олії або у власному соку;
– 2 яйця;
– 1/4 солодкої цибулини;
– 4 столові ложки майонезу;
– 1 столова ложка подрібненої петрушки;
– сіль до смаку;
– чорний мелений перець до смаку.

Яка це смакота / Фото kwestia smaku

Приготування:

  1. Яйця відваріть круто приблизно 7 хвилин від моменту закипання води. Остудіть, очистьте та дрібно наріжте.
  2. З тунця злийте рідину або зайву олію та перекладіть його в салатницю.
  3. Додайте нарізані яйця.
  4. Цибулю дрібно наріжте, трохи посоліть і додайте до решти інгредієнтів.
  5. Додайте майонез, чорний мелений перець і подрібнену петрушку.
  6. Добре перемішайте салат до однорідності та подавайте.

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